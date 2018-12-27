Путешествие на машине времени – женщины Баку 90 лет назад (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре в Баку состоялось мероприятие, посвященное 90-летию Центральной библиотеки Централизованной библиотечной системы Бинагадинского района (Центральная городская библиотека молодежи имени В. Г. Короленко), сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры города Баку.

В своих выступлениях заместитель главы Исполнительной власти Бинагадинского района Айгюн Алиева, директор Национальной библиотеки Азербайджана имени М.Ф.Ахундзаде, профессор Керим Таиров, директор Президентской библиотеки Маил Ахмедов и другие отметили важное значение просветительской деятельности библиотеки, которой удалось сосредоточить вокруг себя представителей молодежи. В фонде библиотеки находятся более 166 тысяч изданий, число читателей составляет около 18 тысяч. У библиотеки 6 отделений и 6 филиалов.

Директору библиотеки Рене Биландарли была вручена почетная грамота Главного управления культуры города Баку.

На вечере была представлена постановка, повествующая об истории библиотеки. Режиссер – Ульвия Кенуль, автор сценария - Ильгар Фахми.

Спетакль повествует о том, что этот очаг культуры создали три женщины, собрав книги из частных коллекций, типографий, гимназий. Их главной целью было развитие культуры, повышения интереса детей к литературе и просвещения. Действие переносит в прошлое, словно на машине времени - на 90 лет назад, когда наблюдаешь за тем, как люди, увлеченные одной идеей стоят у истоков создания библиотеки. В постановке было использовано много интересных деталей – декорации, реквизиты, костюмы, которые сделали действие еще более реалистичным. Спетакль поставлен по заказу Главного управления культуры города Баку.

(Автор: Джани Бабаева)

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