В Баку пройдет Неделя патриотического кино

БАКУ /Trend Life/ - 14-18 января в Баку и его поселках в рамках Недели патриотического кино ("Vətənpərvərlik Kinosu Həftəsi") будут продемонстрированы фильмы, посвященные Национальным героям Азербайджана, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Неделя патриотического кино организована совместно отделом кинематографии министерства культуры Азербайджана и Главным управлением культуры города Баку. Основные задачи мероприятия – укрепление патриотического духа граждан, а также рассказать молодому поколению о мужестве Национальных героев Азербайджана.

Показы фильмов пройдут в Центре Гейдара Алиева Ясамальского района, Центре Гейдара Алиева Сураханского района, Доме культуры поселка Бадамдар, Бинагадинском центральном Доме культуры, Дворце культуры поселка Мардакян, Центре культуры поселка Шаган, Доме культуры поселка Шувелян, Центре культуры имени Г. Аббасова, Доме культуры поселка Мушфигабад, Центре культуры поселка Нардаран.

В рамках показов будут продемонстрированы фильмы о Национальных героях Азербайджана Вугаре Мурсалове, Матлабе Гулиеве, Тахире Гасанове, Джаваншире Рагимове, Эльхане Зульфигарове, Ильгаре Исмаилове, Алы Мустафаеве, Забите Гулиеве и других.

Вниманию зрителей будут представлены кинокартины "Bizim zaman qəhrəmanları" ("Герои нашего времени"), "Cavanşir" ("Джаваншир"), "Ömrün qırx anı" ("Сорок мгновений жизни"), "Ən yüksək zirvə" ("Самая высокая вершина") и многие другие.

Вход свободный.

(Автор: Джани Бабаева)

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