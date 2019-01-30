Дождь издалека…Лауреат Лондонской и Российской премии встретился с азербайджанскими читателями (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошли презентация и автограф-сессия азербайджанского писателя Вариса Йолчуева "Uzaqdan gələn yağış" (Дождь издалека), сообщает Trend Life.

Встреча с поклонниками творчества Вариса Йолчуева прошла в очень теплой и дружеской атмосфере, писатель ответил на вопросы читателей, подписал им и другие свои книги.

"Жизнь коротка, так что, все мы в той или иной мере находимся в цейтноте. Планов у меня много, недостатка в темах не испытываю, стараюсь, чтобы каждый роман полностью отличался от предыдущего, - говорит писатель - . Мы живем в третьем тысячелетии. Информационные технологии полностью оккупировали наш быт. Современный читатель, привыкший к зависимости от интернета и мобильного телефона, сторонится пространных художественных описаний, углубления в чувства и психологию, назидательных поучений. Ему подавай захватывающую дух динамику, адреналин, побольше информации. Он нуждается также в просвещении. Не случайно современная беллетристика превратилась в некий синтез художественного повествования с публицистикой. Современный писатель не имеет морального права создавать произведения, не имеющие полезного для читателя содержания, не несущие иной функции, кроме занимательности. Я был бы счастлив, если бы хоть строчку из написанного мною будут помнить после нас "

Варис Йолчуев - родился 7 июня 1966 года в Сумгайыте. Главный редактор ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание". Выпускник факультета филологии Бакинского государственного университета, член Союза писателей Азербайджана, Российского союза писателей и Интернационального Союза писателей, сопредседатель Литературного совета ассамблеи народов Евразии. Автор пятнадцати книг, которые были выпущены в Азербайджане, России, Турции, Узбекистане и Канаде, множества публикаций в отечественной и зарубежной печати. Лауреат национальных и зарубежных премий, среди которых награды - Высшей правительственной литературной премии Азербайджана "Золотое слово", Евразийского писательского объединения, Евразийского литературного фестиваля в Сочи, Московской международной литературной премии, медали Адама Мицкевича (учреждена ЮНЕСКО), European Market Research Center, Editorial Ofice, Dan ulduzu и т.д. Его произведения "Надежда умирает последней", "Горсть земли" и "Последнее письмо" являются бестселлерами. По произведениям "Верю в тебя" и "Горсть земли" сняты художественные сериалы. В ноябре 2018 года Варис Елчиев стал лауреатом Международной Лондонской литературной премии 2015-2109 годов. Произведение "Падший ангел" отмечено в номинации "Большая проза, малая проза, журналистика – премия имени Чарльза Диккенса". В декабре 2018 года удостоен литературной премии "Писатель года" по версии самого высокотиражного литературного журнала России "Российский колокол".

(Автор: Вугар Иманов)

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