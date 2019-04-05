В Москве пройдет фестиваль народной артистки Азербайджана

5 апреля 2019 19:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 13 апреля в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского состоится открытие III Международного музыкального фестиваля народной артистки Азербайджана Динары Алиевой "Opera Art", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт консерватории.

В концертной программе под названием "Оперные голоса Азербайджана" выступят Динара Алиева (сопрано) и Азер Рзазаде (тенор) в сопровождении Российского национального оркестра под управлением дирижера, народного артиста Азербайджана, профессора Ялчина Адыгезалова.

III Международный музыкальный фестиваль Динары Алиевой "Opera Art" пройдет с 13 апреля по 30 мая. Художественный руководитель фестиваля – народная артистка Азербайджана Динара Алиева. Солистка Большого театра России Динара Алиева известна своими яркими работами на театральной сцене и незаурядными концертными выступлениями. Певица регулярно сотрудничает с такими авторитетными оперными театрами как Венская государственная опера, Немецкая опера в Берлине, Баварская государственная опера, а также театры многих городов Германии, Италии, Испании и ряда других стран Европы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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