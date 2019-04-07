Творческий вечер Александра Селимова и день рождения Нигяр Гасанзаде (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана, Международный центр мугама и литературный проект SÖZ провели 6 апреля вечер со всемирно известным поэтом, писателем и литературоведом, доктором филологических наук, профессором и президентом сената Делавэрского университета США, лауреатом литературной премии Виктория Урбано, Александром Селимовым, сообщает Trend Life. Вечер был проведен при содействии Госкомитета по работе с диаспорой и Американской торговой палаты.

Творческий вечер совпал с днем рождения руководителя SÖZ, поэтессы Нигяр Гасанзаде, которая получила множество поздравлений, а ее встреча с Александром Селимовым стала кульминационным моментом и подарила множество ярких эмоций зрителям. Поэт и переводчик Салим Бабуллаоглу рассказал о жизни и творчестве гостя из США, впервые прочитав его стихи на азербайджанском языке.

В свою очередь Александр Селимов прочитал свои стихи на русском и испанском языке, исполнил на гитаре ряд композиций. Стихи он начал писать на русском языке еще в юношестве. Во время службы на Куба, он перешел на испанский. Долгое время стихи оставались способом развлечения и одновременно отдушиной для переживаний связанных и с личной жизнью на чужбине и с воспоминаниями о родном Кавказе. С годами Латинская Америка и испанский язык становилась все ближе душе поэта, и стихосложение стало изменяться коренным образом. Стихи перестали быть взглядом чужестранца, они стали отражать взгляд на жизнь изнутри, взгляд человека, который начал чувствовать свою принадлежность к ранее чужому миру.

Гостям была также представлена концертная программа с участием заслуженного артиста, тариста Шахрияра Иманова, пианиста Турала Рафаэля, лауреатов международных конкурсов, танцоров Ленай Сеидализаде и Джавида Гаджиева. Вечер прошел под овации зрителей.

Александр Селимов родился в Махачкале в 1963 году, в семье преподавателей и деятелей искусства. Отец Азим Селимов преподавал диалектологию русского языка в Дагестанском университете, мать Людмила Селимова вела программу «Ало мы ищем таланты» на Дагестанском телевидении. Дед поэта Агахан Селимоглу был отправлен из Баку в Махачкалу, где работал под руководством Первого секретаря Дагестанского областного комитета Азиза Алиева, был председателем и секретарем Хивского и Сулейман-Стальского районов. Окончил Дагестанский университет в 1986 году и до 1989 год работал военным переводчиком в отделе международных отношений Министерства вооруженных сил Кубы. В 1990 году поступил в магистратуру Делавэрского университета в США, а после окончания - в аспирантуру Пеннсильванского университета. Защитил степень доктора философии по специальности испанский язык и литература в 1996 году. Преподает испанскую и латиноамериканскую литературу в Делавэрском университете. Является членом Пен-клуба США, Академии американских поэтов, почетным членом Союза писателей и художников Боливии, почетным послом культуры ЮНЕСКО, членом координационного комитета Демократической партии Делавэра и кандидатом в депутаты от графства Нью-Кастл. Автор книг и литературных статей, опубликованных в Испании, США, Канаде, Южной Корее и Азербайджане. Среди множества произведений - «Вызов и другие поэмы», книга антивоенных стихов, получившая почетную премию Виктория Урбано в 2018 году. Опубликована Иберо-Американским литературным сообществом в США. В эту книгу включены стихи, посвященные невинным жертвам Ходжалинского геноцида.

(Автор: Вугар Иманов)

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