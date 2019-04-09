Азербайджанцы живым исполнением поразили 1 миллион индусов (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанское трио под руководством заслуженного артиста Шахрияра Иманова (тар), Шукюр Алиев (канон) и Бабир Бабиров (перкуссия) живым исполнением композиции "Пульс" поразили 1 миллион индусов и гостей Международного фестиваля Махашиваратри в городе Коимбатур (Индия), сообщает Trend Life.

Существуют различные легенды, связанные с фестивалем Махашиваратри - религиозного праздника Индии. Согласно одной из наиболее популярных легенд, Шиваратри знаменует ночь свадьбы Шивы и Парвати. Есть версия, что в эту ночь Шива исполнил Тандаву, танец создания, сохранения и уничтожения. Другая легенда о Шиваратри из Линга Пурана говорит, что именно в такую ночь Шива возник перед Брахмой и Вишну в форме безначального и бесконечного лингама. В любом случае это необычная ночь и она считается крайне благоприятной в Индии. Обычно праздник начинается с заходом солнца по местному времени, приходится на ночь перед новолунием последнего лунного цикла зимы.

(Автор: Вугар Иманов)

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