В Баку пройдет VI Международная книжная выставка-ярмарка

13 апреля 2019 12:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - VI Бакинская международная книжная выставка-ярмарка пройдет в столице Азербайджана 27-29 сентября 2019 года, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Выставка-ярмарка, организатором которой является министерство культуры, состоится в Бакинском Дворце спорта.

В ходе мероприятия различные издательско-полиграфические учреждения, Дома книги, а также другие соответствующие организации получат возможность продемонстрировать и выставить на продажу свою печатную продукцию, провести переговоры с зарубежными и отечественными издательствами и литераторами с целью обсуждения различных тем, связанных с издательской сферой и т.д.

Напомним, что в V Международной книжной выставке-ярмарке, которая прошла в сентябре 2017 года, была представлена книжная продукция более 40 зарубежных и 100 отечественных издательств, Домов книг, полиграфических учреждений и других организаций.

(Автор: Джани Бабаева)

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