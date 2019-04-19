Народная артистка Азербайджана стала миллионершей

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна полным ходом идут репетиции спектакля "Миллионерша" по мотивам пьесы Бернарда Шоу, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Премьера спектакля, которая состоится 19 мая в 19.00, приурочена к юбилею народной артистки Азербайджана Натальи Шаровской.

В спектакле народная артистка Азербайджана предстанет перед зрителями в заглавной роли – образе миллионерши Эпифании Онизанти ди Парерга. История финансовых и любовных приключений этой неуемной во всех смыслах дамы не оставит равнодушным никого.

Постановку комедийного спектакля осуществляет главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский, художник-оформитель – заслуженный работник культуры Александр Фёдоров, видеоинсталяция – Джавид Имамвердиев, хореография - заслуженный артист Азербайджана Фуад Османов и Рауля Турккан, постановщик боевых сцен – Александр Мордвинкин, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Азербайджана Ольга Аббасова.

В спектакле заняты заслуженные артисты Азербайджана Салман Байрамов и Фуад Османов, актеры Олег Амирбеков, Медина Муллаева, Заур Терегулов, Надир Абдурагимбеков и Фатима Алиева.

Билеты продаются в кассе театра и централизованных кассах города, а также онлайн на www.iticket.az

(Автор: Джани Бабаева)

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