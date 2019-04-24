В Баку прошел вечер, посвященный творчеству Мурсала Бадирова

24 апреля 2019 15:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел вечер, посвященный творчеству оперного исполнителя, народного артиста Мурсала Бадирова (27.10.1931 – 26.02.2003), организованный Mədəniyyət TV при содействии Министерства культуры Азербайджана в рамках проекта “Əbədiyaşar”, сообщает Trend Life.

В сопровождении симфонического оркестра имени Ниязи Азербайджанского телевидения и радио под управлением заслуженного деятеля искусств Назима Гаджиалибекова выступили народная артистка Гюльназ Исмайлова, заслуженные артисты Илаха Эфендиева, Турал Агасиев, Ильхам Назарли, Фарид Алиев, Афаг Аббасова, Сабина Шарифалиева, Алиахмед Ибрагимов, Джахангир Гурбанов и другие. Прозвучали отрывки из опер «Кероглу», «Лейли и Меджнун», «Кармен», «Евгений Онегин», «Фауст» и другие партии, которые в свое время исполнял Мурсал Бадиров.

Директор Mədəniyyət TV Рамиль Гасымов отметил важность реализации проекта “Əbədiyaşar” для сохранения и пропаганды национального музыкального наследия, подчеркнув, что имя Мурсала Бадирова золотыми буквами вписано в историю азербайджанской культуры.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
"Трубадур" принес успех Фахраддину Керимову в Якутии
Культура 15:58
Девять азербайджанских фильмов на Varesh International Film Festival
Культура 15:09
Азербайджанские эмоции от горячего грузинского зрителя (ФОТО)
Культура 14:02
В Баку прошла церемония награждения победителей конкурса “Hüsnü-cəmal, əqli kamal” (ФОТО)
Культура 13:47
Участник российского "Голоса" снимает клип в Баку (ФОТО)
Культура 11:11
Азербайджанский "Гранатовый сад" покажут в Казани (ФОТО)
Культура 23 апреля 22:07
Лента новостей
Эрдоган направил письмо Архиепископу армянской общины Турции
Турция 16:54
Умер французский певец Дик Риверc
В мире 16:50
В Казахстане открыли СЭС, финансируемую китайской компанией
Энергетика 16:49
Азербайджанский производитель хлеба значительно увеличил объемы производства
Бизнес 16:44
В центре Баку начнется строительство нового крупного объекта административного назначения
Бизнес 16:39
SOCAR может начать строительство новой установки по первичной переработке нефти в 2020 г.
Энергетика 16:39
Армии Хафтара опровергла сообщения о сотрудничестве с Италией и Францией
В мире 16:35
ЕС и Азербайджан обсуждают вопросы торговли в рамках нового соглашения
Бизнес 16:33
В Агентстве по развитию МСБ состоялась встреча с представителями государственного и частного секторов Саудовской Аравии
Экономика 16:29