В Баку прошел вечер, посвященный творчеству Мурсала Бадирова

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел вечер, посвященный творчеству оперного исполнителя, народного артиста Мурсала Бадирова (27.10.1931 – 26.02.2003), организованный Mədəniyyət TV при содействии Министерства культуры Азербайджана в рамках проекта “Əbədiyaşar”, сообщает Trend Life.

В сопровождении симфонического оркестра имени Ниязи Азербайджанского телевидения и радио под управлением заслуженного деятеля искусств Назима Гаджиалибекова выступили народная артистка Гюльназ Исмайлова, заслуженные артисты Илаха Эфендиева, Турал Агасиев, Ильхам Назарли, Фарид Алиев, Афаг Аббасова, Сабина Шарифалиева, Алиахмед Ибрагимов, Джахангир Гурбанов и другие. Прозвучали отрывки из опер «Кероглу», «Лейли и Меджнун», «Кармен», «Евгений Онегин», «Фауст» и другие партии, которые в свое время исполнял Мурсал Бадиров.

Директор Mədəniyyət TV Рамиль Гасымов отметил важность реализации проекта “Əbədiyaşar” для сохранения и пропаганды национального музыкального наследия, подчеркнув, что имя Мурсала Бадирова золотыми буквами вписано в историю азербайджанской культуры.

(Автор: Вугар Иманов)

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