Пение птиц и волшебная фея: Baroque в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся сольный концерт молодой вокалистки Исламы Абдуллаевой, сообщили Trend Life организаторы программы.

Ислама Абдуллаева учится на III курсе Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, являясь студенткой народной артистки СССР Фидан Гасымовой.

Концертная программа называлась Baroque, что соответствовало теме исполняемых музыкальных сочинений. На вечере прозвучали произведения Георга Фридриха Генделя, Генри Перселла, Алессандро Страделла, Клаудио Монтеверди, Джованни Баттиста Перголези, Кристофа Виллибальда Глюка. Некоторые из исполненных арий и дуэтов прозвучали впервые на азербайджанской сцене.

Концерт отличался не только прекрасно подобранным репертуаром, мастерским музыкальным и вокальным исполнением, но и своеобразной и нестандартной режиссерской работой Эльвина Мирзоева. Зрители были заворожены происходящим действом с самого начала. Интересным и оригинальным стал выход участников программы к зрителям. Так, первой на сцену вышла виолончелистка струнного квартета Furioso Асмер Керимли, которая открыла программу. Следом за ней на сцену вышла концертмейстер вечера Лала Гусейнли, затем с разных сторон концертного зала появились скрипачи Саид Мамедов, Сулейман Бабакишизаде и альтист Узеир Махмудбейли, которые покорили публику своим исполнением. Исполнение квартета неожиданно прервали звуки пения птиц, и в этот момент, зачарованная этими звуками, в зале появилась главная героиня вечера – вокалистка Ислама Абдуллаева. Её выход сопровождался бурными аплодисментами, она, словно фея, окутала все пространство волшебной атмосферой.

Концертная программа запомнилась зрителям не только ярким вокальным выступлением Абдуллаевой. Молодая вокалистка также продемонстрировала свое актерское мастерство. Несмотря на сложность исполняемых произведений, она с легкостью перевоплощалась из одного образа в другой, прекрасно передавая их эмоциональную окраску. В актерское действо также были вовлечены члены квартета Furioso.

На вечере прозвучали три дуэта с заслуженным артистом Азербайджана Ильхамом Назаровым и один сольный номер в его исполнении.

Бурными аплодисментами и криками "Браво!" зрители благодарили участников концерта за незабываемый волшебный вечер.

(Автор: Джани Бабаева)

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