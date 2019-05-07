Дети выступили с концертом, посвящённым 96-летию Гейдара Алиева (ФОТО)

7 мая 2019 18:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошёл концерт "Onu zaman seçib" (Его выбрало время), посвящённый 96-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Trend Life во вторник организаторы вечера.

Мероприятие было совместно организовано Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана, Исполнительной властью Ходжавендского района и Детской музыкальной школой села Туг Ходжавендского района при Кюрдамирском региональном управлении культуры при содействии Международного центра мугама.

Был показан видеоролик о жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева. Учащиеся Детской музыкальной школы села Туг Ходжавендского района исполнили произведения азербайджанских и мировых классиков.

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