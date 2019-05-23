Вышла новая книга Бахрама Багирзаде "Иреван для детей" (ФОТО)

23 мая 2019 00:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В свет вышла новая книга Бахрама Багирзаде "Иреван для детей", в которой автор рассказывает об истории возникновения и расцвета древнего города Иреван, ставшего столицей великого Азербайджанского Иреванского ханства, сообщает Trend Life.

"Именно наши предки, веками жившие на этой благодатной земле, дали невероятно поэтическое имя городу, которое он носит много столетий - Иреван, что означает "земная поверхность, обращенная к солнцу". Отважные и трудолюбивые азербайджанцы возделывали землю и возводили крепости, изучали науки и строили мечети, создавали произведения искусства и прокладывали дороги, соединяли мостами берега бурных рек и сражались с врагами за свободу своей земли. Пришло время воздать должное нашим предкам и с уважением к их великим деяниям рассказать правдивую историю об их Родине – древнем городе Иреван, созданном их трудами и талантами!", – говорит Бахрам Багирзаде.

Иреванское ханство располагалось по обоим берегам реки Араз. На севере ханство граничило с Памбекским, Шамшадильским, Газахским султанатами и Гянджинским ханством, на востоке – с Карабахским и Нахчыванским ханствами, на юге и западе – с Ираном и Османским государством (так в те времена называли Турцию).

"Столица ханства – город Иреван состоял из двух частей: пригородов и внутреннего города, где находилась Иреванская крепость. Внутри крепости находился Дворец сардара (командующего армией), а также множество жилых домов, две мечети и небольшие магазины. Воду для жителей крепости провели подземным путем из рек Занги и Гырхбулаг. В своем творчестве, общении, дипломатической и государственной документации жители Иреванского ханства использовали только один язык – азербайджанский тюркский язык. В те времена на этом языке можно было общаться почти с половиной мира – Дальний Восток, Узбекистан, Афганистан, Иран, Татария, Ирак, Алжир, Марокко и даже Сербия!", - добавил автор издания.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – победителей ХХ века. Является автором более тридцати книг.

(Автор: Вугар Иманов)

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