Фуад Османов отметит две 5-ки смешным режиссерским дебютом

30 мая 2019 17:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 8 июня в 20.00 состоится премьера спектакля "Комедия одиночества" по пьесам французского драматурга Патрика Бессона "Диалог животных" и "Таксист", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Данная постановка - первый режиссёрский опыт заслуженного артиста Азербайджана, популярного актера Фуада Османова. Сам актер, под руководством народного артиста Азербайджана, главного режиссера театра Александра Шаровского осваивает новую для себя роль – режиссёра. Премьера спектакля приурочена к 55-летию Фуада Османова.

В постановке заняты - народный артист Азербайджана Сафа Мирзагасанов, актеры Эльмар Алекберов, Олег Амирбеков, Мурад Мамедов, Рамиль Алиев, Хаджар Агаева.

Художественное оформление - заслуженный работник культуры Азербайджана Александр Фёдоров, костюмы – заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, пластическое решение и постановщик танцев – Хаджар Агаева, музыкальное оформление - Теймур Абдуллаев.

Билеты уже продаются в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.Az

(Автор: Джани Бабаева)

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