Азербайджанские актеры поймали "Золотую рыбку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя в Баку состоялась премьера спектакля "Qızıl balıq" ("Золотая рыбка") по пьесе Пярвин, написанной по мотивам произведения Александра Сергеевича Пушкина "Сказка о рыбаке и рыбке", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Спектакль получился красочным, музыкальным и был тепло встречен юной аудиторией. Интересный и поучительный сюжет, яркие декорации и сказочная атмосфера оставили у зрителей потрясающие впечатления.

Режиссер-постановщик спектакля Эльшад Рагимзаде, над сценическим оформлением работали Рейхан Асланова и Шахин Гусейнли. В спектакле заняты – заслуженные артисты Эльнур Гусейнов, Земфира Абдулсамедова, актеры Адалят Абдулсамедов, Нурия Алиева, Ася Атакишиева, Илаха Амирханова, Имран Гурбанов, Нурана Гусейнова, Кенуль Абилова, Халиг Бекиров, Нурлан Сулейманлы.

Постановка спектакля приурочена к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

(Автор: Джани Бабаева)

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