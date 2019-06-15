Виртуозные джазмены из Франции и Израиля в жарком вечернем Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Третий Международный фестиваль Baku Summer Jazz Days продолжает радовать любителей музыки. Третий день запомнился выступлением сразу двух коллективов – грузинской этно-джаз группы IRIAO и французского гитариста-виртуоза и композитор Тома Ибарра со своим квинтетом.

Грузинская этно-джаз группа IRIAO, представлявшая свою страну на международном конкурсе "Евровидение 2018", подарила гостям потрясающие эмоции. Весь репертуар IRIAO основан на грузинском фолке, насыщенном и искусно украшенном элементами джаза. IRIAO выступали на таких крупных музыкальных фестивалях по всему миру как Java Jazz Festival в Индонезии, Borneo Jazz Festival в Малайзии, Alfa Jazz Festival в Украине, а также других фестивалях в Австрии, Польше и Прибалтийских странах. И нынешний концерт в Баку стал ярким продолжением летнего фестиваля джаза.

А далее выступил юный, невероятно талантливый гитарист-виртуоз и композитор из Франции Том Ибарра со своим квинтетом. Огромную роль в становлении Тома как музыканта сыграли такие звезды, как Майлз Дэвис, Пат Мэтини и Weather Report. Свой дебютный альбом Ибарра выпустил в 2015 году. В свои 19 лет Том успел выступить на одной сцене с такими джаз-музыкантами как Маркус Миллер, Ричард Бона, Дидье Локвуд и многими другими. Tom Ibarra является победителем международного джазового конкурса Letter One "RISING STARS" Jazz Award 2017 года. Ритмы этого вечера также получились необыкновенно эмоциональными и красочными.

Baku Summer Jazz Days - это многогранный международный проект, зародившийся по инициативе Продюсерского центра Premier Art Management при поддержке Министерства культуры Азербайджана. Концерты проходят с 10 по 15 июня с участием джазменов из Азербайджана, России, Израиля, Франции, Грузии и Швейцарии. В рамках фестиваля выступили один из самых интеллигентных и изобретательных европейских джазменов Эрик Трюффаз (Франция) и музыкальный уникум, виртуозный контрабасист современности Адам Бен Эзра (Израиль) со своим трио. Ведущий вечеров - педагог Азербайджанской национальной консерватории, знаток джазовой музыки Тофиг Гасансой.

Сегодня на берегу Каспия – в Приморском бульваре выступят гости из России, которых представит Джаз оркестр имени Олега Лундстрема. Самый «долгоиграющий» по версии Книги рекордов Гиннеса оркестр отмечает в этом году юбилейную дату - 85 лет! Биг-бэнд, который более полувека был олицетворением российского джаза, по-прежнему держит марку. Этот концерт – подарок организаторов и он будет бесплатным.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор - Вугар Иманов. Фото и видео – Нихад Ахвердиев)

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