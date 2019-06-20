Дадаш Адна: Love me - призыв, послание и главное, ожидания от мира (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Пространство современного искусства YARAT представляет выставку под названием Dadaş Adna: Love me, подготовленную в рамках проекта ARTIM, сообщили Trend Life в пресс-службе YARAT.

Данная выставка стала первой экспозицией представленной YARAT по новому адресу Проектного Пространства ARTIM: Ичеришехер, улица Кичик Гала 5.

Мультидисциплинарная выставка под названием Дадаш Адна: Love me, которая является кураторским проектом Эхтирама Джаби – победителя "Открытого конкурса кураторов". Она охватывает весь спектр творческой деятельности Дадаша Адна (1978-2015 годы) – фотография, видео, плакат, поэзия и рисунки представлены в едином выставочном пространстве.

Love me - это призыв, послание и самое главное ожидание от мира Дадаша Адна. В первую очередь Адна известен, как фотограф. Главные герои его работ - обычные люди, их жизнь, окружающая среда, "неозвученные" устремления. В фотоснимках, выполненных в жанре портрета, пейзажа, натюрморта или жанровой фотографии, он передает увиденные "истории" такими, как он сам их чувствует. Вне зависимости от темы и жанра, основной посыл его фоторабот фокусируется на искренние чувства и эмоции.

Видеоработы Дадаша Адны подчеркивают его интерес к разным направлениям этого творчества. Снимая на видео процесс написания и декламации своих стихов, он создал документальные фильмы, отличающиеся особым своеобразием.

Поэзия Дадаша Адна написана белым стихом. В своих стихотворениях на азербайджанском и турецком языках он рассказывает о каждодневных жизненных ситуациях, делится своими размышлениями и переживаниями. При этом в содержании его стихов слышится субъективная философия и вопросы, волнующие автора.

Многочисленные, ранее не экспонировавшиеся карандашные рисунки автора оставляют впечатление о нем, как художнике-любителе, который видит мир через свою не тривиальную призму. Жизненные истории Дадаша Адна, к слову, также отражены в рисунках, тяготеющих к символизму и сюрреализму.

Создание постеров происходит из его интереса к миру кино. В этом деле он мастерски использует свои фотографии. Вот и название выставки, очевидно, навеяно его плакатом к своему одноименному стихотворению Love me.

На открытии выставки прошел авторский концерт под названием Full moon man близкого друга Дадаша Адна, певца, композитора и поэта Вусала Рзасоя, выступающего под псевдонимом VİESULAS.

Дадаш Адна (Абульгасым Аднаев) (1978-2015 годы) родился в поселке Сядяряк Нахчыванской Автономной Республики. Учился в Химико-биологическом лицее в Баку. По завершении лицея, Дадаш вернулся в родные края и начал заниматься любительской фото- и видеосъемкой. В 2000 годы он сотрудничал с различными телеканалами в Баку и регионах страны, работая оператором, дизайнером, техническим менеджером и даже архивариусом. Его интерес к фотографии, проявившийся уже в юные годы, привел его во взрослую любительскую фотографию.

Выставка открыта до 12 июля 2019 года.

(Редактор: Ровшан Гусейнов)

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