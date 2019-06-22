Натиг Расулзаде – мастер слова и любимец женщин (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Встреча с народным писателем Азербайджана Натигом Расулзаде – всегда праздник для поклонников его творчества. Почитатели таланта литератора с упоением зачитываются книгами автора, а творческие вечера - эта превосходная возможность обсудить с Расулзаде героев его произведений, поговорить по душам. Встречи с народным писателем всегда проходят в уютной атмосфере живого общения.

Вот и очередной творческий вечер с Натигом Расулзаде, организованный в Azerkitab прошел в замечательной атмосфере с участием известных деятелей культуры и искусства, сообщает Trend Life.

Руководитель Общественного объединения "Поддержка солидарности азербайджанцев мира" Тофиг Ализаде в своем выступлении на творческом вечере отметил, что Натиг Расулзаде – яркий представитель современной азербайджанской литературы.

Рассказывая о творчестве народного писателя Ализаде подчеркнул, что Расулзаде - писатель, сценарист и кинодраматург, хорошо известный не только в Азербайджане, но и за пределами нашей страны. Тофиг Ализаде подробно проинформировал присутствующих о деятельности Натига Расулзаде в сфере киноискусства, рассказал о фильмах, созданных по сценариям драматурга.

Секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев в своем выступлении признался, что с юных лет является поклонником Натига Расулзаде.

"С юности зачитывался книгами Натига Расулзаде. Когда я был студентом, в свет вышла книга "Всадник в ночи" и я ее прочитал с огромным удовольствием, книга произвело на меня большое впечатление. Натиг Расулзаде работал заведующим отделом в журнале "Литературный Азербайджан", а затем главным редактором в журнале "Араз" и поверьте, этот журнал он так хорошо выпускал, там была замечательная подборка литературных произведений, что издание было очень популярно, и с успехом продавалось даже за пределами Азербайджана. Я испытываю чувство гордости, когда за рубежом встречаю книги Натига Расулзаде. Был несказанно рад, услышав от известной российской писательницы Александры Марининой, что Расулзаде ее любимый писатель", - сказал он.

Говоря о тонкостях творчества Натига Расулзаде Чингиз Абдуллаев также рассказал о человеческих качествах литератора, вспомнил годы молодости, совместные творческие командировки. По словам Абдуллаева, еще в молодости Натиг Расулзаде находился в центре внимания представительниц прекрасного пола и очаровывал их своей несравненной харизмой.

Народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов, который дружит с Натигом Расулзаде на протяжении долгих лет подчеркнул, что писатель - большой труженик пера и мастер слова. Ариф Гусейнов рассказал о своих любимых произведениях Натига Расулзаде, подчеркнув, что писатель создает удивительный мир, попадая в который читатель совершает невероятное путешествие.

Присутствующие на мероприятии деятели культуры, а также другие почитатели творчества Натига Расулзаде поздравили литератора с присвоением ему высокого почетного звания "Народный писатель". Гости поздравили писателя с 70-летним юбилеем, который он отметил 5 июня, пожелали ему крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения.

В свою очередь Натиг Расулзаде выразил признательность всем гостям вечера за теплые слова, внимание к его творческой деятельности. Расулзаде отметил, что для писателя очень важны встречи и общение с читателями.

"Всегда подобные встречи я провожу в формате живого общения с читателями. Мне интересно, когда мы обсуждаем книгу и читатель высказывает свое мнение. Для меня очень ценно мнение читателя, и я всегда стараюсь его учитывать", - сказал народный писатель.

Отметим, что Натиг Расулзаде - член Союза писателей СССР, член правления Союза писателей Азербайджана и Союза театральных деятелей Азербайджана, вице-президент ПЕН-клуба, автор свыше 200 рассказов и более 50 книг, изданных в Баку, Москве, странах Европы, автор сценариев художественных фильмов и пьес, лауреат многих отечественных и зарубежных литературных премий, народный писатель, кавалер ордена "Шохрат", президентский стипендиат.

(Автор: Джани Бабаева)

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