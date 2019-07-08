Золотая звезда азербайджанцев в Грузии – только первые места (ФОТО)

8 июля 2019 18:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Коллективы "Qarabağ" (Карабах) из Агджабеди, "Buta" и воспитанники Детской музыкальной школы № 15 имени Рауфа Гаджиева из Баку с успехом представили Азербайджан в Грузии. Визит был организован при поддержке Союза молодежи Азербайджана и Ассоциации Танца Азербайджана, сообщил Trend Life член правления СМА и президент АТА Азиз Азизов.

Коллективы приняли в гала-концерте в городе Уреки, а затем в VII Международном фестивале – конкурсе "Золотая звезда" с участием представителей Грузии, Турции и Ирана.

Гран-при в номинации "Дуэт фортепиано" и первого места были удостоены воспитанники Фариды Аббасовой – Гусейнага Джафарзаде, Фатима Ахадли и Наида Гасымова. Кстати, Фатима Ахадли также стала лучшей в номинациях "Фортепиано – соло" и "Художественное слово - соло", а вместе с Заргелем Самедзаде "Художественное слово – дуэт". Руководитель – Бахия Нагиева. В номинации "Инструментальный жанр – фортепиано" в различных возрастных категориях победителями также стали воспитанники Фариды Аббасовой – Мансура Мамедова, Наида Гасымова, Рустам Джафарзаде и Гусейнага Джафарзаде. Азербайджанские танцоры стали первыми и в "Хореографии": Show dance – "Qarabağ" (руководители – Наргиз Бабаева и Гюльшан Сафарова), Bollywood – солист "Buta" Фархад Аббасов (руководитель Заур Гасымов).

Главная цель конкурса - создание для детей, подростков и молодежи возможности творческого развития, выявление новых талантов, развитие культуры и укрепление межнационального сотрудничества, возможность ознакомления с образцами национальной культуры и искусства, установление творческих контактов между коллективами.

(Автор: Вугар Иманов)

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