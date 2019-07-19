Жаркие летние пляжные ландшафты Абшерона - одинокие лодки, морские "барашки" и загадочный след (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Новая серия работ азербайджанского фотографа Рустама Гусейнова посвящена жарким летним пляжным ландшафтам Абшерона. В объективе Гусейнова песчаные барханы и пляжные линии в черно-белой градации выглядят колоритнее, чем цветные фотокадры летнего сезона. Разительный контраст останавливает время, придавая документальную вечность контрастным пейзажам прохладного моря и обжигающе-горячего песка Абшерона, прерываемого редкой полынью. Каждый кадр автора проникнут атмосферой палящего летнего солнца и соленого морского ветра…

Серия работ "Песчаные волны" Гусейнова, посвященная пляжным ландшафтам Абшерона представлена на выставке в бакинской галерее Emin Qahramanov Art Gallery, сообщает Trend Life.

В беседе с корреспондентом Trend Life Рустам Гусейнов рассказал о работе над экспозицией "Песчаные волны".

- Рустама, лето – это яркие краски и сочные цвета, а у вас все работы черно-белые…

- Здесь не стоит задача показать лето. Я показываю вневременной пласт, на большинстве фотографий, за исключением тех, где прослеживаются явные элементы типа машин, невозможно понять какой это год - 2019, 1985 или 1950… Поэтому я специально убрал цветовую гамму, чтобы показать данные ландшафты не привязывая их к какому-то временному периоду. С цветом все по-другому, ведь все прекрасно знают даже по своим семейным альбомам, как цвет с годами менялся на фотографии. Стилизовать работы по цветам было бы не интересно и не нужно, здесь показан тот самый ландшафт, который был "своим" у нескольких поколений жителей Абшерона.

- Когда были сделанные эти фотографии?

- Все фотографии – новые, большинство из них сняты в этом и прошлом году. Моя задача показать тот образ, ландшафт, который сейчас сложился. Но, мне немного обидно, что данный ландшафт не вдохновляет фотографов. Наши фотографы чаще снимают Ичери Шехер, разные туристические объекты. Однако, именно данный ландшафт вдохновлял целую плеяду азербайджанских художников на совершено потрясающие работы, среди них Кямал Ахмедов, Ашраф Мурад, Джавад Мирджавадов и другие.

- Расскажите, о локациях, которые были выбраны для съемок.

- Здесь разные пляжи - Бильгя, Пираллахи, Шихово, Мардакан, Бузовна, Дюбенди…

- Я заметила, что на большинстве ваших фотографий не запечатлены люди. С чем это связано?

- Я сторонник глубокой тени, жесткого контраста на фотографии, а съемки для этого должны проходить по времени в час-два дня. Вы понимаете, лето, июль-август, палящая, изнуряющая жара, кто будет находиться на пляже в это время - либо сумасшедший фотограф, либо такой же сумасшедший житель (улыбается).

- Куратором выставки "Песчаные волны" является Нурзия Халилова. Но вы тоже не раз выступали куратором многих фотопроектов. Скажите, в ходе подготовке к экспозиции возникали творческие разногласия?

- В этот раз нет. В этом проекте я работаю с таким куратором, который полностью согласна со мной во всей этой серии. Я человек, который предпочитает работать не в одиночку, мне удобнее работать в группе, и если есть единомышленник, то он наоборот заряжает меня энергией.

Отметим, что выставка работ Рустама Гусейнова вызвала большой интерес у публики. Мероприятие посетили известные деятели культуры и искусства, среди которых заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Зиядхан Алиев, известный писатель-фантаст Александр Хакимов, основоположники концептуальной куклы и куклы как арт-объекта в современном искусстве Пярвиз Гусейнов и Ирина Гундорина, киновед Ульви Мехти и многие другие.

Серия "Песчаные волны" представляет собой набор ярких кадров, которые с точки зрения фотографа Рустама Гусейнова олицетворяют образ летнего Абшерона, места, которое у многих поколений местных жителей связаны с личными воспоминаниями и которые по-прежнему остаются одним из тех, которые определяют историческую и культурную преемственность поколений.

Каспийский берег, зашифрованный в черно-белом аскетичном пейзаже, выглядит монументальным хтоническим ареалом, где время замирает и вечное торжествует над сиюминутным моментом и где атмосфера места преобладает над его редкими гостями.

Ветер, творящий созидательную работу, рябь и линии на воде и на песке, удивительное сходство в формах морских и песчаных волн, своего рода параллельные реальности, соприкасающиеся друг с другом.

Одинокие лодки на фоне пасмурного берега с морскими "барашками" перед надвигающимся штормом, рыбацкий баркас на приколе у песчано-ракушечного берега, уходящий в вечность, прохладный бриз слитый с небесным пасмурным сводом, заброшенная бетонная пристань, след загадочного отпечатка почти погребенный приходящей волной, облака сквозь закатный свет уходящего солнца – таковы пляжные ландшафты Абшерона в объективе Рустама Гусейнова.

Выставка продлится до 25 июля. Куратор выставки Нурзия Халилова. Вход свободный.

(Автор: Джани Бабаева)

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