Супер-скидки в Park Cinema Metropark: билет в кино теперь за 3,30 маната

БАКУ /Trend Life/ - Каждый понедельник, вторник и среду билет в кино в Park Cinema Metropark можно будет купить всего за 3,30 маната, сообщили Trend Life в пресс-службе сети кинотеатра.

Сеть кинотеатров Park Cinema предоставляет такую возможность каждому, кто купит билет в кинотеатр Park Cinema Metropark в период с понедельника по среду. Билет на любой сеанс в формате 2D будет стоить 3,30 маната, на сеанс 3D – 4,30 маната, а в зал Dolby Atmos – 5,30 маната.

Уже c сегодняшнего дня в Park Cinema Metropark по этим ценам можно будет посмотреть хит мировых продаж – диснеевского "Короля Льва".

"Уже на протяжении нескольких лет в нашей сети действует акция "Супер-день". Каждый вторник можно приобрести билет в большинство наших залов со скидкой в 50%. Эта акция продолжает оставаться действительной для остальных кинотеатров, в то время как в Park Cinema Metropark она будет действительна на протяжении трех дней", - сказал пиар-менеджер сети кинотеатров Park Cinema Рустам Фаталиев.

Также он отметил, что ремонтные работы, связанные с пожаром, который произошел в субботу в торговом центре Metropark, никак не повлияли на работу кинотеатра. "Мы продолжаем работать в прежнем режиме. В течение трех дней вход в кинотеатр будет осуществляться через паркинг", - сообщил Фаталиев.

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