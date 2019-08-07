Путешествие в мир мугама с известными азербайджанскими ханенде

7 августа 2019 14:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Центральном доме культуры Бинагадинского района Баку будет представлена концертная программа в рамках проекта "Muğam dünyasına səyahət" ("Путешествие в мир мугама"), сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Концертная программа состоится в 15.00 9 августа.

Мероприятие пройдет по инициативе Международного центра мугама и при поддержке Главного Управления культуры города Баку.

Отметим, что проект стартовал в июле и продолжится до конца текущего года. На концертах в исполнении известных ханенде прозвучат прекрасные произведения народной музыки, мугамы и теснифы.

Азербайджанский мугам включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО (2003) и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (2008). 26 августа отмечается Международный день азербайджанского мугама.

(Автор: Джани Бабаева)

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