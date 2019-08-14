Индийские танцы в Баку

14 августа 2019 16:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку 16 августа в 19:00 состоится вечер индийского танца, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра. Мероприятие приурочено ко Дню независимости Индии.

Программа будет представлена при организации Международного центра мугама, посольства Индии в Азербайджане и Ассоциации Индия-Азербайджан

На вечере выступит фольклорная танцевальная группа "Bihu". В исполнении коллектива будут представлены яркие, красочные и зажигательные индийские танцы. Плавность и красота каждого движения исполнителей не оставит равнодушным, и подарит массу приятных впечатлений зрителям.

Отметим, что в рамках своей деятельности Международный центр мугама занимается пропагандой не только мугама, образцов народной музыки, произведений мировых классиков и современных композиторов, но и национальных танцев народов мира. В рамках международного сотрудничества Центр мугама реализует ряд значимых проектов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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