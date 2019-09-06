Число дней проведения фестиваля "ЖАРА" увеличено

БАКУ /Trend Life/ - Увеличено число дней проведения Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2020", который станет пятым по счету, сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу проекта в Facebook.

Напомним, что сразу после окончания фестиваля в текущем году были объявлены даты проведения фестиваля "ЖАРА 2020" - с 30 июля по 2 августа. Но после этого народный артист Азербайджана, певец Эмин Агаларов (EMIN), являющийся одним из организаторов международного фестиваля "ЖАРА" в Баку, намекнул, что в будущем году количество фестивальных дней будет увеличено.

О том, что число дней фестиваля в следующем году увеличено, сообщается на официальной странице проекта в Facebook - представлена афиша фестиваля, где указаны даты – 29 июля – второе августа.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" прошел с 25 по 28 июля на одном из красивейших курортов - Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году в фестивале приняло участие около 250 артистов. Фестиваль открылся 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. 26 июля выступали звезды 90-х, гостям были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ", 27 июля стало днем хитов "нулевых", 28 июля было посвящено поколению Z – в этот день звучали все хиты стримов и топы чартов, а также состоялся сольный концерт Timati. Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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