Коллекция Гюльнары Халиловой в Австрии вызвала большой интерес (ФОТО)

9 сентября 2019 13:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Недели культуры "Долгие вечера межкультурных связей", организованного Международной организацией культурного разнообразия в Вене с участием представителей из около 60 стран, представлена коллекция известного дизайнера, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой, сообщили Trend Life в пресс-службе дизайнера. Вечер был организован при содействии Центра азербайджанской культуры в рамках дефиле "Национальные костюмы мира".

Коллекция Гюльнары Халиловой, отражающая национальные традиции в одежде регионов Азербайджана – Карабаха, Гянджи, Газаха и Баку вызвала большой интерес гостей. Было рассказано о творческой деятельности дизайнера, Доме моды и Центре азербайджанской национальной одежды Гюльнары Халиловой. Выражена благодарность Центру азербайджанской культуры в Вене и его руководителю Лейле Гасымовой за содействие в реализации проекта.

Международная организация культурного разнообразия ставит своей целью межкультурные связи, толерантное отношение к формам выражения различных культур и преследует пропаганду общечеловеческих культурных ценностей. Представленные на Неделе культуры "Долгие вечера межкультурных связей" музыка, национальная кулинария, искусство, одежда, подиумные обсуждения и другие проекты призваны показать культурное разнообразие в различных аспектах.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Коллекция Гюльнары Халиловой в Австрии вызвала большой интерес (ФОТО)
  • Коллекция Гюльнары Халиловой в Австрии вызвала большой интерес (ФОТО)
  • Коллекция Гюльнары Халиловой в Австрии вызвала большой интерес (ФОТО)
  • Коллекция Гюльнары Халиловой в Австрии вызвала большой интерес (ФОТО)
  • Коллекция Гюльнары Халиловой в Австрии вызвала большой интерес (ФОТО)
  • Коллекция Гюльнары Халиловой в Австрии вызвала большой интерес (ФОТО)
  • Коллекция Гюльнары Халиловой в Австрии вызвала большой интерес (ФОТО)
  • Коллекция Гюльнары Халиловой в Австрии вызвала большой интерес (ФОТО)
  • Коллекция Гюльнары Халиловой в Австрии вызвала большой интерес (ФОТО)
  • Коллекция Гюльнары Халиловой в Австрии вызвала большой интерес (ФОТО)
  • Коллекция Гюльнары Халиловой в Австрии вызвала большой интерес (ФОТО)
  • Коллекция Гюльнары Халиловой в Австрии вызвала большой интерес (ФОТО)
  • Коллекция Гюльнары Халиловой в Австрии вызвала большой интерес (ФОТО)
  • Коллекция Гюльнары Халиловой в Австрии вызвала большой интерес (ФОТО)
  • Коллекция Гюльнары Халиловой в Австрии вызвала большой интерес (ФОТО)
  • Коллекция Гюльнары Халиловой в Австрии вызвала большой интерес (ФОТО)
  • Коллекция Гюльнары Халиловой в Австрии вызвала большой интерес (ФОТО)
  • Коллекция Гюльнары Халиловой в Австрии вызвала большой интерес (ФОТО)
  • Коллекция Гюльнары Халиловой в Австрии вызвала большой интерес (ФОТО)
  • Коллекция Гюльнары Халиловой в Австрии вызвала большой интерес (ФОТО)
  • Коллекция Гюльнары Халиловой в Австрии вызвала большой интерес (ФОТО)
  • Коллекция Гюльнары Халиловой в Австрии вызвала большой интерес (ФОТО)
  • Коллекция Гюльнары Халиловой в Австрии вызвала большой интерес (ФОТО)
  • Коллекция Гюльнары Халиловой в Австрии вызвала большой интерес (ФОТО)
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