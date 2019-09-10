Сами Юсуф представил в соцсети духовный мир древнего Азербайджана (ВИДЕО)

10 сентября 2019 15:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На официальном YouTube канале всемирно известного британского певца азербайджанского происхождения Сами Юсуфа презентованы композиции, созданные в рамках проекта Министерства культуры Азербайджана “İrsin sonsuz ruhu” (Timeless spirit of heritage, Бесконечный дух наследия) и представленные в культурной программе 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В проекте (исполнительный продюсер – Андрей Балтенко, музыкальный руководитель – Сами Юсуф) были отражены девять элементов - “Qobustan”, “Atəşgah”, “Nəsimi poeziyası”, “Rəqs edən ürəklər”, “Xalçalar”, “Şirvanşahlar Sarayı”, “Novruz bayramı”, “Şəki Xan Sarayı” и “Azərbaycanın gələcəyə baxışı”, отражающих древнюю культуру и историю Азербайджана.

Сами Юсуф представил часть этого проекта. Среди композиций - “Şirvanşahlar Sarayı” (Дворец Ширваншахов), “Girdim yarın bağçasına” (В саду любимой) и “Nəsimi” (Насими).

“Nəsimi” написана Сами Юсуфом на основе мугама Шур и исполнена в сопровождении оркестра и вокалистов Тайяра Байрамова и Самиры Алиевой – в ней звучит одна из самых знаменитых газелей Насими "Məndə sığar iki cahan". По словам Сами Юсуфа, “Nəsimi” он считает одной из лучших в творчестве, потому что отражает его духовный мир, любовь и толерантность. Напомним, что 2019 год объявлен в Азербайджане Годом Насими и широко отмечается 650-летие великого азербайджанского мыслителя и поэта XIV века Имадеддина Насими.

“Girdim yarın bağçasına” исполнена в дуэте с заслуженной артисткой Севдой Алекперзаде. Причем Сами Юсуф исполняет ее на английском, а Севда Алекперзаде – на азербайджанском языке.

“Şirvanşahlar Sarayı” - авторское инструментальное произведение.

Другие композиции в ближайшее время также будут представлены в соцсети.

Все произведения включены в новый альбом Сами Юсуфа "Azerbaijan: A Timeless Presence", который уже доступен на всех электронных музыкальных платформах.

(Автор: Вугар Иманов)

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