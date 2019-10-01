Азербайджанская прима-балерина станет Шахерезадой

1 октября 2019 14:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 12 октября состоится показ балета "Шахерезада" на музыку выдающегося русского композитора Николая Римского-Корсакова, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Симфоническая сюита "Шахерезада" является одной из вершин русского программного симфонизма и лучшим симфоническим произведением Римского-Корсакова. Произведение настолько популярно, что часто исполняется лучшими оркестрами мира.

Спектакль создан на основе традиционной классической хореографии Михаила Фокина, поставленной им в 1910 году. В этой постановке балет показывался на сцене Большого театра России, Мариинского театра (Санкт-Петербург) и Киевского театра оперы и балета.

Главную партию Зобейды в азербайджанском театре впервые будет исполнять прима-балерина театра, заслуженная артистка Азербайджана Джамиля Керимова. В спектакле также примут участие заслуженный артист Азербайджана Макар Ферштандт, солисты Тимур Одушев, Диляра Мехдиева, Динара Ширинова и другие.

Спектаклем будет дирижировать народный артист Азербайджана, профессор Ялчин Адыгезалов.

Потрясающе красивая музыка балета, зрелищные декорации и костюмы спектакля, несомненно, привлекут большую зрительскую аудиторию и станут прекрасным подарком истинным любителям высокого академического искусства.

"Шахерезада" - балет на сюжет сказки из "Тысячи и одной ночи" "О царе Шахрияре и его брате", повествующей о красноречии царевны Шахерезады, освободившей от смерти молодых жён Шахрияра.

(Автор: Джани Бабаева)

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