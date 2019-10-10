Девичья башня современной женщины Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Музее современного искусства состоялось открытие выставки зарубежных художников, представленной в рамках Международного фестиваля современного искусства "Maiden Tower. To Be a Women" (Девичья башня. Быть женщиной), сообщает Trend Life. Фестиваль реализуется представительством Европейского союза в Азербайджане совместно с посольствами стран-участниц ЕС и местными партнерами в Баку и регионах страны.

Куратор проекта, заслуженный художник Сабина Шихлинская отметила важность реализации проекта для дальнейшего налаживания мостов культуры между странами. Целью фестиваля является отразить через призму современного искусства мысли и идеи относительно вопросов гендерного равенства, а также важность усиления роли женщин в мировом сообществе.

В экспозиции представлены работы таких художников, как Барбара Штурм (Австрия), Bouillon Group (Грузия), Татьяна Федорова (Молдова), Ксения Финк (Германия), Хамед Сахихи, Самира Эскандарфар (Иран), Йешим Агаоглу (Турция), Виктор Бен Цви (Израиль) и Зейгам Азизов (Великобритания).

Авторы размышляют над вопросом: Какая она - современная женщина? Женщина – украшение нашей планеты! Но в современном мире не все женщины хотят оставаться лишь ее украшением. К сожалению, и жизнь, и судьба, диктуют массу условий. Женщина в современном обществе имеет совсем иной статус и призвание, у нее появились другие ценности и потребности, которые заставляют пересмотреть взгляды на женскую роль в сегодняшнем мире. Это уже не просто мама, жена, хранительница очага, это сильная личность, которая привыкла сама достигать поставленных целей и реализовывать свои мечты. Конечно, все представительницы слабого пола разные. Но есть некоторые тенденции, которые можно отметить в обществе. Современные женщины отличаются и внешностью и внутренним миром от своих предшественниц, привыкла примерять самые различные социальные роли. Она стремится быть и хорошей хозяйкой, и прекрасной матерью, и успешной карьеристкой, и разносторонней личностью, и просто красавицей.

(Автор: Вугар Иманов)

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