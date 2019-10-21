Дрейфующие в море иллюзий и образов - из Финляндии в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Герои – мужчина и женщина в сложных отношениях - они стоят на сцене в полной растерянности и в окружении предметов одежды. Их мысли и чувства переданы через пластику их тел и движения тех самых предметов одежды, которые в спектакле живут своей собственной жизнью…

Спектакль "Depart" (Отъезд) Театра WHS (Финляндия), представленный в рамках третьего Международного театрального фестиваля M.A.P в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре, вызвал массу эмоций.

Спектакль поставлен художником и настоящим волшебником Калле Нио, который сам является хореографом и одним из героев удивительного действия. Он показывает нам героев, отдалившихся друг от друга и теперь дрейфующих в море иллюзий и образов. Спектакль наполнен таинственной атмосферой, постоянной сменой абсурдного юмора и трагедии, как в работах знаменитых иллюзионистов XIX века. Действие происходило не только без слов, но и с акцентом на пластику актерского дуэта, использование компьютерных технологий, специальных иллюзий и эффектов, создающих совершенно новое представление о специфике театрального действа и способах его воплощения, направленных на раскрытие сложных взаимоотношений мужчины и женщины. Зрителям постановка подарила уникальный эмоциональный опыт, благодаря сочетанию циркового представления, магии, танца, необычных дизайнерских костюмов и визуального искусства.

Хореография, исполнители - Веры Селена Тегельман и Калле Нио, костюмы - Милы Моисио и Кайса Риссанен, музыка и звуковое оформление - Самули Косьминен, свет - Ере Менккенен, видео - Матиас Беттен и Калле Нио.

Фестиваль, организованный Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell, прошел в Баку с 10 по 20 октября. Художественный руководитель – Кямран Шахмардан. Фестиваль M.A.P. – аббревиатура означает music (музыка), art (искусство) и performance (перформанс) – сочетая различные формы театрального искусства с целью помочь зрителям разобраться в тонкостях широкого спектра форм современного театра, является платформой для общения, обучения, обмена знаниями и опытом.

(Автор: Вугар Иманов)

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