Станет ли вновь Фирангиз Ализаде председателем Союза композиторов Азербайджана?

25 октября 2019 18:15 (UTC+04:00)

Станет ли вновь Фирангиз Ализаде председателем Союза композиторов Азербайджана?

БАКУ /Trend Life/ - Мы планирует в этом году провести съезда Союза композиторов Азербайджана, сказала сегодня председатель Союза композиторов Азербайджана (СКА), народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде на пресс-конференции, посвященной 85-летию со дня создания СКА и проведению Музыкального фестиваля, сообщает Trend Life.

«Съезд Союза композиторов Азербайджана панируется провести до конца текущего года», - отметила народная артистка.

Касаясь вопроса, выдвинет ли Фирангиз Ализаде свою кандидатуру на должность председатель Союза композиторов Азербайджана, она ответила, что это будет зависеть от решения ее коллег.

Фирангиз Ализаде отметила, что последний съезда Союза композиторов Азербайджана был проведен в декабре 2012 года.

(Автор: Джани Бабаева)

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