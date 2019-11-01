Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре культуры Бардинского района прошел III Региональный Кубок Карабаха по танцу, организованный Союзом молодежи Азербайджана и Ассоциацией танца Азербайджана при поддержке Министерства культуры и творческой компании Jam Group, сообщили Trend Life в пресс-службе АТА.

Участники соревновались: в возрастных категориях - "малыши" (до шести лет), "дети" (шесть - 10 лет), "юниоры" (10 - 16 лет) и "взрослые" (от 16 лет и старше), и в следующих номинациях - соло, дуэт, небольшие группы (восемь участников), ансамбль (8 - 24 участника), большой ансамбль (25 - 50 участников). В соревновании принимали участие представители Барды, Шеки, Товуза, Мингячевира и Баку.

"Поздравляем всех участников, желаем им дальнейших творческих успехов. Хотелось бы выразить отдельную благодарность художественным руководителям за их терпение и труд, который они вложили в своих учеников, воспитав талантливых, способных детей и подростков. Огромное спасибо нашим судьям за их справедливые решения. Наша цель - дать возможность подрастающему поколению и молодежи показать свое умение посредством соревнований на фестивалях и конкурсах, проводимых в городах и регионах страны", – отметил президент Ассоциации танца Азербайджана Азиз Азизов.

Среди победителей коллективы - "Бута" (художественный руководитель Заур Гасымов), "Карабах" (Наргиз Бабаева), "Карабахские девушки" (Севиндж Давудова, Айсель Байзанова), "Угур" (Багдагюль Теймурова ), "Нур" (Эйваз Алиев), "Азерин" (Асим Алиев), "Инджи" (Джавид Мамедов), "Бану" (Мелек Тагиева), "Руслан" (Исмаил Мамедов), "Хадиджа" (Товуз, Ариф Меммедрзаев), детская художественная школа Шеки (Хумар Асадова).

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(Автор: Вугар Иманов )

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