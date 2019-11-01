Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)

1 ноября 2019 18:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре культуры Бардинского района прошел III Региональный Кубок Карабаха по танцу, организованный Союзом молодежи Азербайджана и Ассоциацией танца Азербайджана при поддержке Министерства культуры и творческой компании Jam Group, сообщили Trend Life в пресс-службе АТА.

Участники соревновались: в возрастных категориях - "малыши" (до шести лет), "дети" (шесть - 10 лет), "юниоры" (10 - 16 лет) и "взрослые" (от 16 лет и старше), и в следующих номинациях - соло, дуэт, небольшие группы (восемь участников), ансамбль (8 - 24 участника), большой ансамбль (25 - 50 участников). В соревновании принимали участие представители Барды, Шеки, Товуза, Мингячевира и Баку.

"Поздравляем всех участников, желаем им дальнейших творческих успехов. Хотелось бы выразить отдельную благодарность художественным руководителям за их терпение и труд, который они вложили в своих учеников, воспитав талантливых, способных детей и подростков. Огромное спасибо нашим судьям за их справедливые решения. Наша цель - дать возможность подрастающему поколению и молодежи показать свое умение посредством соревнований на фестивалях и конкурсах, проводимых в городах и регионах страны", – отметил президент Ассоциации танца Азербайджана Азиз Азизов.

Среди победителей коллективы - "Бута" (художественный руководитель Заур Гасымов), "Карабах" (Наргиз Бабаева), "Карабахские девушки" (Севиндж Давудова, Айсель Байзанова), "Угур" (Багдагюль Теймурова ), "Нур" (Эйваз Алиев), "Азерин" (Асим Алиев), "Инджи" (Джавид Мамедов), "Бану" (Мелек Тагиева), "Руслан" (Исмаил Мамедов), "Хадиджа" (Товуз, Ариф Меммедрзаев), детская художественная школа Шеки (Хумар Асадова).

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
  • Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев расставил на саммите Движения неприсоединения в Баку верные акценты по Карабаху - пакистанский политолог
Политика 25 октября 17:30
"Карабах" сыграл вничью в рамках группового этапа Лиги Европы
Общество 25 октября 00:49
Продемонстрируй свое мастерство! Пройдет региональный Кубок Карабаха по танцу (ФОТО)
Культура 22 октября 16:05
В Стокгольме прошла презентация сборника CRY Гюнель Анаргызы и Лейлы Бегим (ФОТО)
Социум 18 октября 18:22
Независимый Азербайджан не позволит Армении продолжать захватническую политику
Нагорно-карабахский конфликт 15 октября 12:49
Скончался актер Бакинской русской драмы, ветеран Карабахской войны Алексей Сапрыкин (ФОТО)
Социум 8 октября 10:22
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев наделил министра образования новым полномочием
Политика 19:07
В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
Культура 19:03
Умный Баку - как горит пламя в чистом кислороде и химические эксперименты (ФОТО)
Социум 18:56
В БВШН прошел литературно-художественный вечер, посвященный 650-летию Насими (ФОТО)
Общество 18:53
Кредитование экономики коммерческими банками увеличилось в Грузии
Финансы 18:50
Завтра скорость ветра в Баку будет достигать 32-35 м/сек
Общество 18:48
В Грузии будет построена новая ветровая электростанция
Энергетика 18:43
UniBank увеличил прибыль почти в два раза
Финансы 18:43
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер на закупку автошин
Тендеры 18:42