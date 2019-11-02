Нигяр Нариманбекова представит свои работы в выставочном зале Свято-Троицкого собора в Париже (ФОТО)

2 ноября 2019 16:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Картины азербайджанской художницы Нигяр Нариманбековой будут представлены на международной выставке в крупнейшем выставочном зале Российского духовно-культурного центра при Свято-Троицком соборе в Париже (Франция). Об этом сообщила Trend Life сама художница.

Открытие выставки состоится 7 ноября.

Отметим, что азербайджанская художница впервые выставляет свои картины в Российском духовно-культурном центре.

«Международная выставка современного искусства в Российском духовно-культурном центре при Свято-Троицком соборе в Париже называется "Esprit de Rencontre"("Дух встречи"). Вернисаж организован французской Ассоциацией "Стелла Арт Интернэшнл", членом которой я являюсь долгие годы. В экспозицию войдут две мои известные картины, которые были ранее представлены в Гранд Пале. Картина "Принцесса. Птица счастья" и работа "Фантазия", завоевавшая большой успех на выставке Салона французских художников. Вместе со мной в экспозиции свои работы представят 11 художников, составляющих золотой фонд Ассоциации "Стелла Арт Интернэшнл", - сказала Trend Life Нигяр Нариманбекова.

Отметим, что Свято-Троицкий собор и его выставочный зал находятся в самом сердце Парижа, на набережной реки Сены, прямо у подножия Эйфелевой башни.

Выставка продлится до 25 ноября.

Нариманбекова Нигяр Видади гызы окончила Азербайджанское государственное художественное училище имени А. Азимзаде и Всесоюзный государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) в Москве. Является членом Союза художников Азербайджана, Международной ассоциации искусств (IAA). Участница и лауреат многих республиканских и международных выставок в России, Германии, Франции, Австрии и других странах. Картины художницы находятся в фонде министерства культуры и туризма Азербайджана, Национальном музее искусств страны и в частных коллекциях. Нигяр Нариманбекова живет и работает в Париже.

На выставке "Салон бизнес-арт-2015" в Центре Пьера Кардена в Париже Нигяр Нариманбекова была удостоена Гран-при "За высокие достижения в современном изобразительном искусстве". На выставке "Салон бизнес-арт 2016" в Лувре серия картин "Игрушки любви" получила один из главных призов - "За создание волшебной феерической Вселенной". В апреле 2016 года Национальная федерация культуры Франции присудила Нариманбековой за ее диптих "Адажио" престижнейший приз - TOILE D'OR ("Золотое полотно-2016"). Имя Нигяр Нариманбековой включено в реестр лучших художников Франции.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Нигяр Нариманбекова представит свои работы в выставочном зале Свято-Троицкого собора в Париже (ФОТО)
  • Нигяр Нариманбекова представит свои работы в выставочном зале Свято-Троицкого собора в Париже (ФОТО)
  • Нигяр Нариманбекова представит свои работы в выставочном зале Свято-Троицкого собора в Париже (ФОТО)
  • Нигяр Нариманбекова представит свои работы в выставочном зале Свято-Троицкого собора в Париже (ФОТО)
  • Нигяр Нариманбекова представит свои работы в выставочном зале Свято-Троицкого собора в Париже (ФОТО)
  • Нигяр Нариманбекова представит свои работы в выставочном зале Свято-Троицкого собора в Париже (ФОТО)
  • Нигяр Нариманбекова представит свои работы в выставочном зале Свято-Троицкого собора в Париже (ФОТО)
  • Нигяр Нариманбекова представит свои работы в выставочном зале Свято-Троицкого собора в Париже (ФОТО)
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