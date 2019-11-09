Картины азербайджанской художницы вызвали восторг элиты Франции (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Картины азербайджанской художницы Нигяр Нариманбековой вызвали огромный восторг публики, посетившей художественную экспозицию в крупнейшем выставочном зале Российского духовно-культурного центра при Свято-Троицком соборе в Париже (Франция).

Как рассказала Trend Life сама Нариманбекова, организатором выставки современного искусства под названием "Esprit de Rencontre"("Дух встречи") выступила французская Ассоциация "Стелла Арт Интернэшнл".

"В выставке принимают участие 12 художников, составляющих золотой фонд Ассоциации. Я очень горда, что представляю Азербайджан на этом международном арт-проекте во Франции. Вниманию публики я представила две свои картины - "Фантазия" и "Принцесса. Птица счастья". Эти работы уже знакомы и любимы французской публикой, они выставлялись в Гранд Пале в Париже, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга и на многих других крупных арт-площадках. Хочется отметить, что вернисаж собрал аншлаг, на мероприятии присутствовала французская художественная элита, дипломаты, любители искусства, которые пришли насладиться работами своих любимых художников. Со вступительным словом выступили руководитель Российского духовно-культурного православного центра во Франции Леонид Кадышев, президент Ассоциации Стелла Калинина и соучредитель Ассоциации Ален Валлон. Затем, под бурные аплодисменты, были представлены художники. Публика с восторгом встретила потрясающие картины, экспонируемые на выставке", - сказала Нариманбекова.

Как и прежде, произведения азербайджанской художницы имели огромный успех, люди подолгу стояли перед картинами, делали комплименты автору и фотографировали полотна на память.

"Всех восхищала сказочность и волшебство моего творческого стиля. Я горда, что впервые художница из Азербайджана приглашена выставляться в этом одухотворенном месте. Хочу добавить, что выставка продлится до 25 ноября. Свято-Троицкий собор и его выставочный зал находятся в самом сердце Парижа, на набережной реки Сены, прямо у подножия Эйфелевой башни", - добавила мастер кисти.

Нариманбекова Нигяр Видади гызы окончила Азербайджанское государственное художественное училище имени А. Азимзаде и Всесоюзный государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) в Москве. Является членом Союза художников Азербайджана, Международной ассоциации искусств (IAA). Участница и лауреат многих республиканских и международных выставок в России, Германии, Франции, Австрии и других странах. Картины художницы находятся в фонде министерства культуры и туризма Азербайджана, Национальном музее искусств страны и в частных коллекциях. Нигяр Нариманбекова живет и работает в Париже.

На выставке "Салон бизнес-арт - 2015", в Центре Пьера Кардена в Париже, Нигяр Нариманбекова была удостоена Гран-при "За высокие достижения в современном изобразительном искусстве". На выставке "Салон бизнес-арт 2016", в Лувре, серия картин "Игрушки любви" получила один из главных призов - "За создание волшебной феерической Вселенной". В апреле 2016 года Национальная федерация культуры Франции присудила Нариманбековой, за ее диптих "Адажио", престижнейший приз - TOILE D'OR ("Золотое полотно-2016"). Имя Нигяр Нариманбековой включено в реестр лучших художников Франции.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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