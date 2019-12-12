Там, где живет мугам – 100-летие Гаджибабы Гусейнова (ФОТО)

12 декабря 2019 16:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку в рамках проекта "Muğamat var olan yerdə" ("Там, где живет мугам") состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения видного представителя музыкального искусства, известного педагога, народного артиста Азербайджана Гаджибабы Гусейнова (1919 - 1993 годы), сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Проект реализуется Центром мугама и телеканалом Mədəniyyət Азербайджанского телевидения.

В своем выступлении на вечере заведующий кафедрой мугамного искусства Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, народный артист Тейюб Асланов подчеркнул, что мероприятие организовано в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летнего юбилея Гаджибабы Гусейнова.

Было отмечено, что Гаджибаба Гусейнов имеет исключительные заслуги в развитии мугамного искусства, он обладал особым тембром голоса и техникой исполнения. Тейюб Асланов также рассказал о деятельности Гаджибабы Гусейнова в усовершенствовании школы мугама. Созданные им теснифы, включенные в наше музыкальное наследие, широко распространены среди исполнителей мугама. Видный ханенде был первым исполнителем мугамов "Ушшаг", "Гусейни" и других.

На вечере педагоги и студенты Государственного университета культуры и искусств выступили с концертной программой. В программе прозвучали народные и авторские композиции. Концертная программа была с большим интересом встречена зрительской аудиторией.

Отметим, что своей внутренней культурой, отношением к искусству и манерой пения Гаджибаба Гусейнов встал в первый ряд представителей ширванской школы исполнения, а своим богатым знанием газелей и душевными выступлениями был ярким примером для исполнителей мугама. Его творчество было новаторским, неповторимым и оригинальным. Также Гаджибаба Гусейнов был прекрасным педагогом. Многие ныне известные ханенде с благодарностью вспоминают его уроки.

(Автор: Джани Бабаева )

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  • Там, где живет мугам – 100-летие Гаджибабы Гусейнова (ФОТО)
  • Там, где живет мугам – 100-летие Гаджибабы Гусейнова (ФОТО)
  • Там, где живет мугам – 100-летие Гаджибабы Гусейнова (ФОТО)
  • Там, где живет мугам – 100-летие Гаджибабы Гусейнова (ФОТО)
  • Там, где живет мугам – 100-летие Гаджибабы Гусейнова (ФОТО)
  • Там, где живет мугам – 100-летие Гаджибабы Гусейнова (ФОТО)
  • Там, где живет мугам – 100-летие Гаджибабы Гусейнова (ФОТО)
  • Там, где живет мугам – 100-летие Гаджибабы Гусейнова (ФОТО)
  • Там, где живет мугам – 100-летие Гаджибабы Гусейнова (ФОТО)
  • Там, где живет мугам – 100-летие Гаджибабы Гусейнова (ФОТО)
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