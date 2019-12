40 дней успеха азербайджанского режиссера в США и Канаде – штурм фестивалей (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - За последние 40 дней приключенский фильм азербайджанского режиссера Эльмара Байрамова "Let Me Run" (Позволь мне бежать) добился успехов на международных кинофестивалях в США и Канаде, сообщил Trend Life автор картины.

Сюжет короткометражного фильма построен на истории Орхана Адыгезала, который собирается выступить с мотивационной речью перед большой аудиторией. Он стал инвалидом в результате травмы, полученной девять лет назад, но не сдался...

Режиссер и автор сценария – Эльмар Байрамов, продюсеры – Кенуль Кенгерли, Клара Бротонс Меркадал, Алан Голдберг, Зеке Рамазан Гейс. В главной роли – Турал Манафов.

Фильм был признан лучшим в номинации "Лучший боевик/приключения" кинофестиваля Canadian & International Short Film Festival, а в Los Angeles Cinematography Awards – за "Лучший звуковой эффект" и "Лучшее отражение местности" за ноябрь месяц, а также стал финалистом в категориях "Лучший режиссер" и "Лучший фильм".

"10 сентября 2020 года будет проведен последний отбор финалистов, а лучшие картины представлены на Golden Eagle Awards и показаны в октябре в Голливуде", - сказал Эльмар Байрамов.

Фильм "Let Me Run" также признан как "Лучший американский фильм" на New York Cinematography Awards за ноябрь месяц.

"Лучшие фильмы этого фестиваля будут показаны 29 июня 2020 года в Нью-Йорке в рамках Golden Eagle Awards", - сказал режиссер.

Картина также вышла в полуфинал Hollywood International Moving Pictures в категориях "Лучший режиссер" и "Лучший боевик/приключения". Финалисты будут названы 5 января 2020 года, а победители определены 25 января и показаны в Голливуде.

Также состоялась премьера картины на Big Apple Film Festival 2019 в Нью-Йорке (США).

Эльмар Байрамов с 2017 года живет и работает в Нью-Йорке (США), где продолжает снимать фильмы. Режиссер также является победителем американского фестиваля Urban Action Showcase, где его короткометражная лента Oops была признана лучшей в номинации "Боевик".

(Автор: Вугар Иманов)

