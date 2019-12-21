В Баку открылась экспозиция в честь 90-летия народного художника Кямиля Наджафзаде (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре в Баку состоялось открытие выставки работ лаураета государственных премий СССР и Азербайджана, народного художника Кямиля Наджафзаде (29.12.1929- 29.06.2011), посвященная 90-летию со дня рождения мастера кисти, сообщает Trend Life.

Живописные и графические работы, которые вошли в экспозицию, представлены из семейной коллекции, а также из фондов Азербайджанского национального музея искусств и Государственной картинной галереи.

На открытии заместитель министра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева и директор Государственной художественной галереи Галиб Гасымов отметили большой вклад Кямиля Наджафзаде в национальную культуру и искусство.

Выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде и Всесоюзного государственного института кинематографии в Москве был одним из первых профессиональных художников кино Азербайджана, став художником-постановщиком более 40 фильмов. Большинство из них вошли в "Золотой фонд" азербайджанского кинематографа - "Черные камни", "Двое из одного квартала", "На дальних берегах", "Наша улица", "Я буду танцевать", "Улдуз", "В одном южном городе", "День рождения", "Послезавтра в полночь", "Гачаг Наби" и многие другие.

Творчество Наджафзаде довольно многогранно. За свою плодотворную творческую жизнь мастер кисти создал много прекрасных работ в самых различных жанрах изобразительного искусства - он занимался станковой живописью, графикой, оформлял театральные спектакли. Его произведения хранятся в музеях и частных коллекциях США, Японии, Турции, России, Германии, Франции, Вьетнама, Англии и др.

Долгие годы своей жизни он посвятил преподаванию, и был замечательным педагогом. Работал на должности профессора в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств, а также в Азербайджанской государственной академии художеств, воспитав плеяду талантливых художников.

Интересно, что с детства хорошо рисовали и старшие братья Кямиля, но профессиональным художником стал только он. И большую роль в этом сыграл старший брат Юнус, который после безвременной смерти отца, практически вырастил четырех младших братьев и двух сестер. Так вот, именно Юнус настоял, чтобы Кямиль учился сначала в художественном училище, а потом поехал поступать в художественный вуз в Москве. И все 6 лет материально помогал ему.

Дети художника - заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Шамиль Наджафзаде и Айнур Наджафзаде поделились воспоминаниями, отметив, что внучка Айсель продолжает дело дедушки, и выразили признательность организаторам за проведение вечера.

Шамиль Наджафзаде: "С самого детства папа брал меня на съемочные площадки, где работал художником-постановщиком - до сих пор вспоминаю павильоны киностудии тех лет. Мне очень нравился процесс киносъемок. Кроме того, я часто бывал в его мастерской и очень рано начал рисовать сам. Отец был принципиальным человеком во всем. На съемочной площадке он умел скурпулезно точно воссоздавать среду, атмосферу фильма. Он жил в полной гармонии со своими убеждениями. В этом смысле отец был абсолютно счастливым человеком. Никогда не кривил душой и говорил только то, что считал правдой. А главной темой его картин была любовь. Он любил красоту родной земли – в пейзажах, красоту людей – в портретах, красоту предметов – в натюрмортах. Он был замечательным колористом, и его краски несут зрителям позитивную энергию и любовь к жизни. Он умел сочетать полную отдачу своей работе с трепетным отношением к семье".

Айнур Наджафзаде на протяжении тридцати лет живет в США и за это время провела четыре выставки Кямиля Наджафзаде, а картина о Баку украшает галерею в Белом Доме.

Гости осмотрели экспозицию, вновь выразив восхищение Талантом Мастера!

(Автор: Вугар Иманов)

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