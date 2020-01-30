Из поколения в поколение – молодежь Азербайджана играет на национальных инструментах (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошла концертная программа под названием "Национальные музыкальные инструменты – наше национальное богатство", сообщает Trend Life.

Вечер прошел в рамках проекта "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи"), реализуемого руководством Филармонии. В программе выступили Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов под управлением дирижера Илахи Гусейновой.

Солисты программы – Васиф Джавадов (тар), Гюнель Гасымова (ханенде), Орхан Гусейнов (кяманча), Амин Абдуллаев (тар), Амир Набиев (ханенде), Камал Мамедли (кяманча), Чичяк Алиева (кяманча), Жаля Гасанзаде (канон), Зюмруд Мамедова (ханенде), Исмаил Мамедов (вокал), Гаджи Гасанзаде (тар).

Как подчеркивает художественный руководитель проекта "Gənclərə dəstək", директор Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, музыкальные инструменты, являющиеся национальным достоянием нашего народа, отличаются богатством и разнообразием.

"Мы должны учесть, что молодежь проявляет очень большой интерес к национальной музыке. Проводимые в нашей стране конкурсы и фестивали повышают этот интерес. В произведениях наших выдающихся композиторов слышны национальные мотивы, они использовали в своем творчестве азербайджанские национальные музыкальные инструменты. Наши великие классические произведения были созданы на основе национальной музыки. Мы должны повысить долю национальной музыки в нашей общей музыкальной культуре. В таком случае, как говорится, мы защитим свой путь, сохраним наши традиции, а молодежь будет жить, работать в национальном духе", - отмечает Адыгезалзаде.

Напомним, что основной задачей проекта "Gənclərə dəstək" является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Автор идеи проекта – директор Филармонии, народный артист Мурад Адыгезалзаде, координатор проекта – Айла Керимова-Закария.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Кямран Багиров. Редактор: Юсиф Агаев)

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