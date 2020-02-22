Кёса и Кечал расскажут о традициях праздника Новруз

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в Баку 21 марта в 13:00 будет представлено музыкальное представление "Xonçalı Novruz gəlir" для юных зрителей, посвященное празднику Новруз, сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

Занимательные приключения любимых персонажей праздника Новруза - Кёсы и Кечала подарят много радости зрителям концертной программы, где, наряду с музыкальными композициями, также будут представлены танцевальные номера.

Новруз является одним из самых древних, любимых и веселых праздников в Азербайджане, и вобрал в себя традиционные ценности азербайджанского народа. Представление будет носить не только развлекательный характер, но и познавательный, так как юные зрители узнают много интересного о традиции празднования Новруза.

Стоимость билетов - 6-25 манатов. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

Телефон для справок: (012) 441-21-31.

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(Автор: Джани Бабаева)