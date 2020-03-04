Юбилей Джанали Акперова, или Какую роль Хан Шушинский сыграл в судьбе мастера?

БАКУ/Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 10 марта пройдет юбилейный вечер, посвященный 80-летию видного азербайджанского ханенде, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", народного артиста, профессора Джанали Акперова, сообщает Trend Life.

На вечере будет рассказано о творческом пути мастера, его вкладе в развитие искусства мугама. Известные ханенде в сопровождении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов под управлением народного артиста Агаверди Пашаева выступят с концертной программой.

Джанали Акперов родился 10 марта 1940 года в селе Тукавиле Лянкяранского района в семье известного ханенде Ханали Акперова.

Отец часто брал на свадьбы Джанали, и тот заслушивался мугамами "Чахаргях", "Шур", "Сегях", которые исполнял отец в трио с Исмаилом Талышинским (кяманча) и Надиром Мансуровым (тар). Иногда Джанали украдкой пел и сам, подражая отцу. В один из дней на свадебное торжество в соседнее село был приглашен Хан Шушинский. 12-летний Джанали отправился туда в надежде увидеть и услышать знаменитого ханенде. Жители окрестных сел окружили палатку. Все с упоением слушали песню "Ай гешенг Джейран". В разгар свадьбы кто-то из сельчан попросил мастера разрешить Джанали исполнить песню. Голос парнишки привел в восторг Хана Шушинского. Он положил руку на его голову и произнес пророческие слова: "Из этого мальчика выйдет толк!".

С того дня юноша решил стать ханенде и стал внимательно изучать творчество Джаббара Гарягдыоглу, Сеида и Хана Шушинских, Бюльбюля, осваивал все тонкости древнего искусства мугама. Прошли годы и благодаря своему таланту распространил славу мугама и национального исполнительского искусства далеко за пределами родины.

Сегодня Джанали Акперов - достойный представитель азербайджанской школы мугама. Исполняемые им "Карабах шикестеси", "Аразбары", "Мансурия", "Хейраты", "Раст", "Мирза Гусейн сегяхы" давно заслужили самую высокую оценку музыковедов и любителей классической музыки. Он прекрасно исполняет и азербайджанские народные песни.

Более 30 лет Джанали Акперов работал в Государственном академическом театре оперы и балета. Созданные им разнохарактерные роли Меджнуна и Ибн Салама ("Лейли и Меджнун"), Керема ("Асли и Керем"), Мирсеида ("Судьба ханенде"), Азанчи ("Севиль"), шаха Исмаила в одноименной опере прочно завоевали признание театральной общественности. В этих спектаклях проявился и актерский талант Джанали, сумевшего раскрыть сложные и многоплановые образы своих героев.

В настоящее время ханенде занят подготовкой молодых кадров и работает заведующим кафедрой "Мугамного искусства" в Азербайджанском государственном университете культуры и искусства.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)