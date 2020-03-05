Преступление и наказание по Достоевскому в Баку. Почему бывший студент убил процентщицу? (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В зале Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялась замечательная премьера спектакля "РаскольникOFF" Московского современного художественного театра (МСХТ), поставленного по одному из самых известных романов Фёдора Достоевского "Преступление и наказание", сообщает Trend Life.

"РаскольникOFF" - это классическая постановка с элементами современной драматургии. Причем, это было не просто премьера, а самый первый спектакль и решили его показать бакинцам. Директор и режиссер МСХТ Руслан Банковский в интервью Trend Life отметил, что с Баку сложились очень хорошие творческие связи и теплые отношения с азербайджанским зрителем, поэтому "РаскольникOFF" был впервые представлен именно здесь.

"Наш первый визит в Баку со спектаклем "Мальчишник" по пьесе азербайджанской писательницы и драматурга Лалы Алиевой-Клычковой был реализован при ее содействии. А затем был представлен спектакль "Анна Каренина" по одноимённому роману великого русского писателя Льва Толстого. Показы прошли с большим успехом. Всего в Баку нами было показано четыре спектакля. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и еще порадуем бакинского зрителя своими постановками. Баку – замечательный город и каждый раз, приезжая к вам в гости, открываем для себя новые грани столицы и людей. И даже стал ловить себя на мысли, что хочется переехать сюда (смеется). Но я родился в России и останусь там, но любовь к Баку уже поселилась в моем сердце. Я вчера вечером прогулялся по Баку и увидел в парке перед Дворцом Гейдара Алиева очень интересную картину – на скамейках сидели три пожилые пары и очень мило беседовали друг с другом. Это была необыкновенная энергетика, которая чисто взяла за душу", - сказал Руслан Банковский.

В спектакле сыграли заслуженная артистка России Елена Проклова, актеры Александр Рапопорт, Иван Николаев, Руслан Банковский, Алина Саватеева, Александр Головин, Алексей Жуковский, Ольга Незговорова, Светлана Клаус, Василий Карпенко, Евгения Василенко, Александр Тайгер, Мария Кременецкая и другие.

Великолепная игра актеров МСХТ раскрыла глубокий смысл творения Достоевского с новой стороны. Происходящее на сцене произвело неотразимое впечатление даже на изысканного любителя театра. Поэтому премьера была встречена овациями. Как говорится, Баку дал добро на дальнейший успех нового спектакля РаскольникOFF", который в ближайшее время будет представлен в России и Германии.

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Действие романа начинается жарким июльским днём в Петербурге. Студент Родион Романович Раскольников, вынужденный уйти из университета из-за отсутствия денег, направляется в квартиру к процентщице Алёне Ивановне, чтобы в очередной раз взять в долг. Однако, в сознании героя в течение последнего месяца созревает идея убийства «гадкой старушонки». Одно-единственное преступление, по мнению Раскольникова, изменит его собственную жизнь и избавит сестру Дуню от необходимости выходить замуж за «благодетеля» Петра Лужина. Тщательно продуманный план ломается из-за внутренней паники Раскольникова (после убийства процентщицы долго не может найти у неё ни денег, ни ценных закладов), а также внезапного возвращения домой сестры процентщицы. Тихая, безобидная, «поминутно беременная» Лизавета, оказавшаяся невольной свидетельницей преступления, становится второй жертвой студента.

И до, и после преступления на пути Раскольникова встречается много разных людей. В пивном заведении он знакомится с титулярным советником Семёном Захаровичем Мармеладовым, а позже - с его женой Катериной Ивановной и старшей дочерью Соней, которая ради спасения близких становится проституткой. Соседом Сони оказывается помещик Свидригайлов, подслушивающий исповедь убийцы и пытающийся шантажировать этим признанием его сестру Авдотью Романовну. Особняком стоит следователь Порфирий Петрович, который обнаруживает в газете «Периодическая речь» статью Раскольникова «О преступлении», напечатанную за несколько недель до убийства процентщицы. В ней автор излагает свои соображения о том, что все люди делятся на два разряда — «тварей дрожащих» и «право имеющих». Беседы с Порфирием Петровичем о сущности преступления настолько изматывают героя, что он решается на явку с повинной.

В эпилоге романа действие переносится в сибирский острог, в котором находится Раскольников, приговорённый судом к восьми годам каторжных работ. Вслед за ним в Сибирь переезжает и Соня Мармеладова, пытающаяся своей жертвенной любовью и самоотверженностью поддержать героя. Постепенное перерождение Родиона Романовича связано с отказом от «наполеоновской идеи» и верой в то, что он сумеет любовью и преданностью искупить все Сонины страдания.

(Автор и фото - Вугар Иманов)