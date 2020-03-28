Спектакли Бакинского детского и юношеского театра в интернете

БАКУ/Trend Life/ - Бакинский детский и юношеский театр при Главном Управлении культуры города Баку выступил с новой инициативой – зрители могут смотреть спектакли, не выходя из дома, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

Так, постановки будут представлены вниманию зрительской аудитории на официальных страницах театра в социальных сетях.

Программа показов:

Qucaqla məni ("Обними меня") – 30 марта (показ спектакля посвящен 31 марта - Дню геноцида азербайджанцев, предназначен для молодежи);

Dovşanın evi ("Дом зайца") – 3 апреля (для детей);

Göyçək Fatma ("Прекрасная Фатма") – 7 апреля (для детей);

Əyriqulaq dovşan ("Кривоухий заяц") – 11 апреля (для детей);

Günahsız Günahkarlar ("Без вины виноватые") – 15 апреля;

Çay dəstgahı ("Чайная церемония") – 19 апреля (для детей);

Sehrli Tütək ("Волшебная свирель") – 23 апреля (для детей);

Pəltək Cücə ("Заикающийся цыпленок") – 27 апреля (для детей);

Kimdir müqəssir ("Кто виноват?") – 1 мая (для взрослых);

Humayın yuxusu ("Сон Хумай") – 5 мая (для детей).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)