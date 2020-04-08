Сахиб Пашазаде, исполнив дома мугам, поддержал борьбу с коронавирусом (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - В видеообращении к Trend Life заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов, тарист Сахиб Пашазаде. призвал граждан, жителей и творческих деятелей страны оставаться дома для предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции.

«Оставаясь дома, продолжайте заниматься добрыми делами, читайте книги и прочее. А творческие люди пусть показывают в социальных сетях свое искусство, проводят свои репетиции, готовятся к будущим выступлениям, которыми как всегда будем радовать людей. Весь мир борется с пандемией коронавируса, которая ежедневно поражает тысячи людей. Дай Бог скорейшего избавления от этой беды человечества. Оставайтесь дома и берегите здоровье!», - отметил Сахиб Пашазаде и исполнил на таре композицию мугама.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение передвижения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений на передвижения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)