Международный центр мугама продолжает онлайн лекции о творчестве выдающихся исполнителей мугама

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама, постоянно приходящий на встречу со зрителями различными концертами, научно-теоретическими и исследовательскими проектами, продолжает реализацию на своих Facebook и Instagram страницах культурных онлайн проектов. Лекции, посвящённые корифеям мугамного искусства, бюсты которых украшают фойе Центра, в последовательном порядке представляют - координатор проекта "Незабываемые" (Unudulmayanlar) МЦМ Гюльгусейн Кязымлы и музыковед, профессор Наиля Рагимбейли.

"В представленных лекциях было рассказано о жизни и творчестве таких выдающихся исполнителей мугама как Бюльбюльджан, Мешади Мамед Фарзалиев, Сеид Шушинский, а также исполнителя на таре Мирза Фараджа Рзаева. Проект с большим интересом встречается аудиторией. Следует отметить, что лекции, посвященные творчеству выдающихся исполнителей мугама, будут продолжительными",- говорится в сообщении.

Цель проекта - приблизить зрителей на один шаг к искусству, мугамному наследию, а также пропаганда богатой коллекции национальных музыкальных инструментов, корифеев мугама широкой аудитории.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение передвижений. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничения передвижений в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Вугар Иманов)