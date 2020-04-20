Онлайн-викторина для детей и родителей

БАКУ/Trend Life/ - Республиканская детская библиотека имени Ф.Кочарли объявила о проведении онлайн-викторины Evdə qal, intellektdən qalma ("Оставайся дома, развивайся интеллектуально"), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Викторина, проводится под девизом Birlikdə düşünək, birlikdə tapaq ("Вместе размышляем, вместе находим ответы"). В ходе викторины дети вместе с родителями должны найти ответы на предлагаемые вопросы. По ее условиям вниманию участников будут представлены 50 вопросов, и семья, ответившая на них правильно в течение одного часа, становится победителем.

Викторина будет проводиться два раза в неделю – в понедельник и четверг.

Вопросы будут опубликованы на сайте библиотеки - http://clb.az.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики в стране установлено ограничение передвижения с 5 апреля до 4 мая.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)