Сердце красавиц склонно к измене, или что объединило вокалистов Азербайджана и Турции (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, ведущий солист Государственного академического театра оперы и балета Самир Джафаров и солист Измирского государственного театра оперы и балета (Турция) Левент Гюндюз приняли участие в проекте министерства культуры Азербайджана и телеканала Mədəniyyət (Культура) – Bizi birləşdirən mədəniyyət ("Культура, которая нас объединяет"), сообщает Trend Life.

Вокалисты Турции и Азербайджана исполнили "Песенку Герцога" из оперы "Риголетто" Джузеппе Верди.

Каждый из вокалистов записал свою партию из дома, затем записи были смонтированы в один ролик. Аккомпанировала вокалистам заслуженная артистка Азербайджана, директор Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева Наргиз Алиева.

La donna è mobile (дословно с итальянского языка "Женщина непостоянна", в самом известном русском переводе – "Сердце красавиц склонно к измене") — ария ("песенка") герцога из оперы "Риголетто" (1851). Ирония заключается в том, что на женское непостоянство сетует герцог, неразборчивый и неверный дамский поклонник. Это одна из самых известных арий для теноров в мире.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)