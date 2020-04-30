Задавайте вопросы Юсифу Эйвазову и Эльчину Азизову в прямом эфире

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов в рамках своего онлайн-проект "Разговор с интересными людьми" представит очередной выпуск, гостем которого станет народный артист Азербайджана, солист Большого театра России Эльчин Азизов, сообщает Trend Life. Онлайн-проект "Разговор с интересными людьми" транслируется на официальной странице вокалиста в Instagram.

"В пятницу 1 мая в 16:00 по европейскому времени у нас будет возможность пообщаться с солистом Большого театра и Метрополитен-опера, обладателем уникального баритона народным артистом Азербайджана Эльчином Азизовым.

С нетерпением жду нашей с ним встречи в эфире.

Подключайтесь к разговору в эту пятницу 1 мая и не упустите возможность задать вопрос моему замечательному гостю", - написал Юсиф Эйвазов на своей странице в Instagram.

Юсиф Эйвазов - драматический тенор. лауреат и обладатель Гран-при ряда международных конкурсов, почётной медали имени Джанандреа Гаваццени. Блистает на мировых сценах вместе с коллективами миланской оперы "Ла Скала" и Королевской оперы Монте-Карло. В 2015 году Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов создали семью.

Эльчин Азизов - баритон, лауреат международных конкурсов. Первый азербайджанец, ставший солистом Большого театра. С большим успехом выступал во многих странах мира. Также снимался в кино (Азербайджан, Россия, Турция), является режиссёром нескольких фильмов и театральных постановок. В 1992-2001 годах был в составе легендарной команды КВН "Парни из Баку" - чемпион Высшей лиги КВН 1992 года, обладатель Летнего кубка КВН 1995 года, обладатель Суперкубка КВН и звания "Лучшей команды XX века" (2000 год).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)