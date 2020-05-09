Бакинский театр готовится к фестивалю

БАКУ/Trend Life/ - Бакинский детский и юношеский театр при Главном Управлении культуры города Баку в рамках проекта Bir teatr - bir festival ("Один театр - один фестиваль") планирует провести четвертый по счету фестиваль моноспектаклей, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Фестиваль, который называется Bizim teatr – Monotamaşalar ("Наш театр – моноспектакли"), планируется провести после завершения карантинного режима. Девиз данного мероприятия – Evdə qal, teatrsız qalma ("Оставайся дома, но не оставайся без театра).

Цель его проведения – создать площадку для актеров для демонстрации их творческих способностей, а также расширить фестивальные традиции в Азербайджане.

На данный момент каждый актер, который служит в Бакинском детском и юношеском театре дома готовит к фестивалю свой спектакль.

Желающим принять участие в фестивале не ставятся ограничения касательно его жанра. К участию будут допущены только постановки, прошедшие первый этап (внутренний смотр).

Напомним, что в рамках проекта в 2014 году был проведен международный фестиваль Bizim teatr-1 ("Наш театр-1"), в 2015 году - Bizim teatr-2 ("Наш театр-2"), в 2019 году он прошел под названием Nəsimi ili - Nəsimi dili ("Год Насими – язык Насими").

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)