Саундтрек к "Пиратам Карибского моря" - кавер-версия от азербайджанцев (ВИДЕО)
БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанские музыканты - виолончелист Орхан Джумаев и перкуссионист Султангусейн Рзаев - исполнили кавер-версию саундтрека к фильму "Пираты Карибского моря" (Pirates of the Caribbean), сообщает Trend Life.
Каждый из музыкантов записал на телефон свою партию, затем записи были смонтированы в видеоролик.
Напомним, ранее музыканты исполнили кавер-версию саундтрека к популярному сериалу "Игра престолов" (Game of Thrones).
"Пираты Карибского моря" - серия приключенческих фильмов о пиратах в Карибском море. Главные герои франшизы - пиратский капитан Джек Воробей (Джонни Депп), кузнец и сын пирата Уилл Тёрнер (Орландо Блум) и дочь губернатора Элизабет Суонн (Кира Найтли).
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)
Лента новостей
По инициативе компании Signify состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и руководителями данной компании (ФОТО)
Bakcell предлагает 50 Гб интернета в самой быстрой мобильной сети Азербайджана всего за 30 манатов (ФОТО)
Научная статья азербайджанских ученых опубликована в книге, подготовленной авторитетным международным издательством
Азербайджан показал себя независимым, но и одновременно надежным и последовательным международным партнером - российский эксперт
Туркменистан и РФ высказались за интенсификацию торгово-экономического взаимодействия в Центральной Азии
Минобразования Азербайджана: Домашние задания на каникулы и организация летней школы не предусматриваются
Глава Бюро обязательного страхования Азербайджана о приоритетах деятельности на страховом рынке страны (Интервью)
Вугар Байрамов: В период пандемии выросла потребность в продовольствии и медицинских принадлежностях
В прифронтовой зоне Азербайджана состоялось открытие новых воинских частей и проведен осмотр строящихся объектов (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане создан фундамент для устойчивого и комплексного развития экономики на грядущие десятилетия - российский эксперт
Солтан Мамедов: Присоединение Азербайджана к проекту REACT-C19 - наглядный пример успешного сотрудничества с международными организациями