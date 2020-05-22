Саундтрек к "Пиратам Карибского моря" - кавер-версия от азербайджанцев (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанские музыканты - виолончелист Орхан Джумаев и перкуссионист Султангусейн Рзаев - исполнили кавер-версию саундтрека к фильму "Пираты Карибского моря" (Pirates of the Caribbean), сообщает Trend Life.

Каждый из музыкантов записал на телефон свою партию, затем записи были смонтированы в видеоролик.

Напомним, ранее музыканты исполнили кавер-версию саундтрека к популярному сериалу "Игра престолов" (Game of Thrones).

"Пираты Карибского моря" - серия приключенческих фильмов о пиратах в Карибском море. Главные герои франшизы - пиратский капитан Джек Воробей (Джонни Депп), кузнец и сын пирата Уилл Тёрнер (Орландо Блум) и дочь губернатора Элизабет Суонн (Кира Найтли).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)