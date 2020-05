Фильм о дружбе азербайджанцев и немцев будет снят при содействии американцев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вторая часть художественного фильма Джалаладдина Гасымова "Архив Шоллера" ("Şollerin arxivi") будет снята при финансовом содействии американской компании From the Hearts Production. Об этом сообщил Trend Life автор картины.

"Отрадно отметить, что мое творчество было замечено и будет снята вторая часть фильма "Архив Шоллера", который неоднократно отмечался на международных кинофестивалях в различных номинациях, в том числе в США. Компания From the Hearts Production была основана в 1960 году в городе Окснард (штат Калифорния). Ее возглавляет Кэрол Дин (Carole Dean). Главная цель компании – финансовая помощь независимым кинематографистам для производства уникальных фильмов, которые вносят вклад в развитие общества и пропагандируют гуманистические цели. С 1992 года компания реализует программу грантов Roy W.Dean, названную в честь отца главы компании. Фильм в этом году был выбран From the Hearts Production, и для его одобрения даже было проведено виртуальное собрание членов компании. После этого мне было направлено специальное письмо президента компании, в котором были отмечены профессионализм, с которым был снят фильм, и его потенциал. В течение этого года, начиная с 25 мая, фильм "Архив Шоллера" будет размещаться на их ресурсах для большего охвата аудитории и сбора необходимых финансовых средств для продолжения реализации проекта", - отметил Джалаладдин Гасымов.

"Архив Шоллера" был снят в жанре триллера в 2018 году и посвящен 200-летию переселения немецких колонистов в Азербайджан. Лента, основанная на реальных событиях, повествует о нелегкой судьбе немецкого колониста Шоллера и его семьи. В 1840-х годах они переселились в Азербайджан из-за тяжелого социально-экономического положение в германских землях, последовавшего после наполеоновских войн. Шоллеры нашли применение своим организаторским и деловым качествам в Товузском районе Азербайджана. Красной нитью через весь фильм проходит тема настоящей дружбы между переселенцами и местным населением. В ролях: народный артист Сабир Мамедов, заслуженные артисты Аждар Зейналов, Ровшан Керимдухт, Рамиз Велиев, Севда Алекперова, актер Матлаб Ардебилли и другие. Картина удостоена призов на 38 международных кинофестивалях в различных номинациях.

(Автор: Вугар Иманов)