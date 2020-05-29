Мугамы и теснифы от молодых ханенде (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - В рамках проекта Bizi birləşdirən mədəniyyət ("Культура, которая нас объединяет") был представлен концерт молодых ханенде, транслируемый в эфире телеканала Mədəniyyət (Культура) из Международного центра мугама, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

В программе в исполнении солистов Международного центра мугама и лауреатов телеконкурса "Мугам" прозвучали мугамы и теснифы, а также произведения композиторов.

Солисты рассказали о проектах Центра мугама, в которых они принимают участие, а также о внимании и заботе, оказываемых государством молодым исполнителям мугама и выразили благодарность за поддержку.

Отметим, что съемки проекта Bizi birləşdirən mədəniyyət транслируются в прямом эфире из Международного центра мугама по будним дням. Прямые трансляции также представлены на странице Центра мугама в Facebook. С анонсами концертов можно ознакомиться на страницах учреждения в социальных сетях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)