В рамках проекта Международного центра мугама начаты поиски сведений о жизни и могилы в Стамбуле азербайджанского ханенде

Культура 10 июня 2020 20:53 (UTC+04:00)
В рамках проекта Международного центра мугама начаты поиски сведений о жизни и могилы в Стамбуле азербайджанского ханенде

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама продолжает исследовательскую деятельность в различных направлениях мугамного искусства. Исследования о жизни и творчестве корифеев мугама проводятся в рамках пользующегося у зрителей большой популярностью проекта "Unudulmayanlar" (Незабываемые), сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Было отмечено, что Международный центр мугама, представивший в рамках просветительского проекта неизвестные факты о корифеях мугама - Гаджи Гуси, Мирзе Гюллере, Мирзе Магомеде Гасане, приступил к поискам находящейся в Турции могилы одного из ярчайших представителей мугамного искусства второй половины XIX века Мешади Мамеда Фарзалиева.

Автором идеи проекта является народный артист, профессор, известный пианист, директор Международного центра мугама Мурад Гусейнов. Координатор проекта - журналист-исследователь Гюльгусейн Казымлы.

В ходе научно-исследовательской миссии Международного центра мугама, в результате больших усилий инициативной группы, созданной Центром, удалось приобрести некоторые документы, касающиеся наследия Мешади Мамеда Фарзалиева, которые проливают свет на период его жизни и творчества на чужбине.

Начаты поиски могилы выдающегося ханенде, который был похоронен в Стамбуле, а также неопубликованных документов его архива. К поискам были привлечены журналисты-исследователи - Дильгам Ахмед, проводящий интересные исследования об азербайджанских эмигрантах, а также Хафиз Ахмедов, изучающий генеалогию известных азербайджанских личностей. В результате исследований в Национальном архивном управлении было обнаружено письмо Гусейна Рзаева, бывшего директора Гянджинской филармонии, написанное музыковеду Фирудину Шушинскому, из содержания которого стало ясно, что поиски следует вести не по имени Мешади Мамед Фарзалиев, а по имени Мехмет Ферзали.

В письме, помимо стамбульского адреса ханенде, также указано, что он вел творческую деятельность под именем Мехмет Чайлы (Ферзалы). На основании архивных документов стало известно, что в 1950 году в Турции состоялось торжественное мероприятие в честь 50-летия творческой деятельности ханенде. В то время в Стамбуле функционировала группа под названием "Azəri musik heyəti", исполнявшая азербайджанскую музыку, в том числе мугамы, руководителем которой был М.М. Фарзалиев.

Группа с успехом выступала как в Турции, так и за ее пределами. В результате поисков были обнаружены три пластинки с записями мугамов в исполнении Мешади Мамеда Фарзалиева.

В настоящее время в рамках проекта "Unudulmayanlar" инициативной группой в Турции продолжаются поиски могилы ханенде.

Известно, что с 1929 по 1962 годы ханенде активно занимался творческой деятельностью, реализовывал различные концерты и проекты. В Турции он неоднократно ставил оперетту выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан", а также исполнял в ней одну из партий. В этом ему помогал исполнитель на таре по имени Гусейн, который предположительно также являлся эмигрировавшим в Турцию азербайджанцем.

Отметим, что М.М.Фарзалиев родился в Шуше в 1872 году. В юности он переехал в Гянджу, а оттуда в Тбилиси. Также жил в Батуми, Владикавказе, Стамбуле. Как ханенде участвовал в народных торжествах и других мероприятиях. Как выдающийся певец он прославился в Закавказье, Средней Азии, Турции и даже в некоторых странах Европы.

Непревзойденным считается исполнение Мешади Мамедом Фарзалиевым мугама "Шуштер". С 1923 года по настоянию Мешади Джамиля Амирова Фарзалиев переезжает в Гянджу и начинает преподавать мугам в его школе. В 1926 году начинается его гастрольное турне по России, Польше, Германии, Франции, Бельгии, Англии, Австрии, Румынии, Турции, Ирану и другим странам. Мешади Мамед Фарзалиев умер в Стамбуле в 1962 году.

(Автор: Джани Бабаева)

В рамках проекта Международного центра мугама начаты поиски сведений о жизни и могилы в Стамбуле азербайджанского ханенде - Gallery Image
В рамках проекта Международного центра мугама начаты поиски сведений о жизни и могилы в Стамбуле азербайджанского ханенде - Gallery Image
В рамках проекта Международного центра мугама начаты поиски сведений о жизни и могилы в Стамбуле азербайджанского ханенде - Gallery Thumbnail
В рамках проекта Международного центра мугама начаты поиски сведений о жизни и могилы в Стамбуле азербайджанского ханенде - Gallery Thumbnail
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